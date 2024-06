Đề thi tiếng Anh '15 phút là xong' nhưng thành ngữ nào khiến thí sinh 'tắt nguồn'?

Một thí sinh được phụ huynh "thưởng nóng" ngay sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT 2024 môn tiếng Anh NGỌC LONG

Thí sinh nói đề "dễ hơn thi học kỳ"

Chiều nay, 28.6, thí sinh đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT 2024 môn ngoại ngữ, cũng là buổi thi cuối cùng. Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Q.3, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Gia Việt Hưng, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhận xét: "Đề này còn dễ hơn cả đề thi học kỳ ở trường, 15 phút là em làm xong, thời gian còn lại chỉ dò lại bài".



Tương tự, Hồ Ngọc Như Ý, học cùng trường, nói "đề khá ổn, có phần dễ hơn đề thi học kỳ, chỉ mất 30 phút là xong cả làm lẫn dò lại". "Trong đề em thấy có một thành ngữ khá thú vị liên quan đến loài hoa violet. Em không chắc đáp án mình chọn có chính xác hay không", Ý nói.

Bùi Quốc Việt, học sinh Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM), chung ý kiến: "Trong số các thành ngữ, duy nhất câu hỏi liên quan đến hoa violet là khó và khiến em 'tắt nguồn'. Em chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng 'đánh lụi' luôn. Em chỉ làm trong 15 phút, nhắm sẽ đạt từ 9 rưỡi trở lên", nam sinh thi khối B00 để xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội cho hay.

Cụ thể, đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn tiếng Anh có câu: "The young star loves appearing on television and is no ___ violet when it comes to expressing her views" (tạm dịch: Ngôi sao trẻ thích xuất hiện trên truyền hình và không hề ___ khi bày tỏ quan điểm của mình). Các đáp án được đưa ra là blooming (nở rộ), drying (khô héo), rotting (thối rữa) và shrinking (co lại), kết hợp với cụm "violet" sẽ tạo nên một thành ngữ có ý nghĩa.

Thí sinh trao đổi với nhau về đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn tiếng Anh NHẬT THỊNH

Trong khi đó, Nguyễn Phạm Ngọc Hoa, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết, nói ngoài thành ngữ về loài hoa violet, em còn gặp khó ở cụm "makes no bone about". "Mấy câu này em suy nghĩ đến tận khi hết giờ mà vẫn không biết có đúng không nên cuối cùng chọn đại. Những thành ngữ này em cũng chưa từng gặp trong bất kỳ đề luyện hay tài liệu tiếng Anh nào nên có thể đây là câu để phân hóa", Hoa chia sẻ.

Nữ sinh nói thêm, em cảm thấy phần ngữ pháp "khá dễ". Với các thí sinh tự tin và có nền tảng tốt, không khó để lấy ít nhất 8 điểm dù chỉ giải trong 15-30 phút. "Em thi đạt 6.5 IELTS rồi nhưng vẫn ráng thi tiếng Anh chứ không chọn miễn để thêm cơ hội xét tuyển vào ngành báo chí của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Ngoài ra, em có thi cả đánh giá năng lực nhưng phải đến tháng 7 mới có kết quả", Hoa cho hay.

Câu trả lời đúng là gì?

Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, tốt nghiệp ngành giảng dạy tiếng Anh tại ĐH Warwick (Anh) và là học giả Hornby 2021, cho biết câu trả lời chính xác sẽ là "shrinking violet", một thành ngữ dùng để chỉ những người nhút nhát. Theo đó, chúng ta có thể hình dung ý nghĩa này qua hình ảnh một đóa hoa violet bé nhỏ ẩn dưới những tầng cây to lớn hơn.

Như vậy, câu trả lời đúng sẽ là: "The young star loves appearing on television and is no shrinking violet when it comes to expressing her views" (tạm dịch: Ngôi sao trẻ thích xuất hiện trên truyền hình và không hề rụt rè khi bày tỏ quan điểm của mình).

"Có nguồn cho rằng nguồn gốc của thành ngữ này bắt nguồn từ Anh, và loại violet được nhắc đến trong thành ngữ là giống Viola odorata (English violet). Theo kho khối liệu Corpus of Contemporary American English (COCA), thành ngữ 'shrinking violet' hay được dùng trong ngữ cảnh báo và tạp chí", anh Khoa thông tin.

Loài Viola odorata nhỏ bé được nhắc đến trong câu thành ngữ "shrinking violet" ISTOCK

Trong khi đó, "make no bones about something" có nghĩa là nói thẳng, không do dự hay ngập ngừng về điều gì. Thông thường, cụm này được dùng khi người nói muốn nhấn mạnh rằng họ muốn trình bày thẳng thắn về một quan điểm nào đó.

"Theo một số nguồn, cụm từ này bắt nguồn từ những năm 1400. Lý do thành ngữ thú vị này nhắc đến ‘xương’, theo một số nguồn, có lẽ để ám chỉ món thịt bò hầm nhừ không có xương mà người ta có thể ăn ngay không cần do dự. Theo COCA, thành ngữ này cũng hay xuất hiện trong báo chí, và ta cũng có thể thấy nó còn hay xuất hiện trong ngôn ngữ nói", thạc sĩ Khoa chia sẻ.