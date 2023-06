Đề thi toán lớp 10 có câu in mờ, Hà Nội chấp nhận thêm đáp án

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong suốt thời gian làm bài môn toán (sáng 11.6) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, sở không nhận được thông tin phản ánh nào từ các điểm thi về đề thi.

Tuy nhiên, sau khi buổi thi kết thúc, Sở GD-ĐT Hà Nội nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh rằng tại ý 1, câu III của đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ, khiến một số thí sinh hiểu nhầm và làm bài theo hướng hiểu nhầm đó.



Phần đề môn toán in có nốt mờ khiến một số thí sinh hiểu nhầm PHHS CUNG CẤP

Chiều 12.6, sau khi kết thúc môn thi chuyên cuối cùng, Sở GD-ĐT Hà Nội đã làm việc với hội đồng ra đề thi và các bộ phận liên quan. Sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình ra đề, in sao, đối chiếu bản gốc và bản in sao, hội đồng thi của Sở GD-ĐT Hà Nội kết luận: đề thi không có sai sót về nội dung, song trong quá trình in sao, trong số hơn 100.000 đề thi, có một số đề, tại ý 1, câu III của đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch, khiến một số học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở phía trước.

Đến cuối ngày 12.6, sở GD-ĐT nhận được 36 trường hợp phụ huynh học sinh có ý kiến về đề thi này.

Từ kết quả xác minh, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo hội đồng ra đề thi bổ sung đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu âm (-) do mực in không rõ. Việc chấm bài sẽ theo đáp án được bổ sung đối với những bài có sự hiểu nhầm. Cụ thể, nếu thí sinh nhìn nhầm thành dấu âm, biến đổi đúng các bước và ra nghiệm thì vẫn được 1 điểm tối đa của câu hỏi này.

Sở GD-ĐT Hà Nội đồng thời khẳng định sẽ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức in sao đề thi tại các kỳ thi tiếp theo.