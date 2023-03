Dễ tiếp cận, dễ an cư, dễ đầu tư: Avatar Thu Duc nhanh chóng hút người trẻ

Avatar Thu Duc được nhà phát triển Hưng Thịnh Land kiến tạo trên nền tảng "3 dễ": dễ tiếp cận, dễ an cư, dễ đầu tư.

Giải pháp cho cách tiếp cận ngôi nhà đầu đời mang tên Avatar Thu Duc

Sở hữu một căn nhà luôn là "mục tiêu và kế hoạch lớn trong đời" và cũng là niềm trăn trở của nhiều bạn trẻ mang nhiều hoài bão đang sống tại các đô thị khắp cả nước. Một báo cáo của hãng nghiên cứu Nielsen thống kê, 72% người trẻ từ 25 - 35 tuổi ở TP.HCM vẫn chưa thể sở hữu một căn nhà do giá quá cao so với mức thu nhập. Theo số liệu của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), mỗi năm có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, nhu cầu về nhà ở liên tục tăng cao. Các chuyên gia nhìn nhận, sự thiếu hụt sản phẩm chào bán trong khi nhu cầu vẫn lớn khiến thị trường rơi vào tình trạng "khát cung - dư cầu". Dự báo năm 2023, các chuyên gia ước tính nguồn cung chỉ có 8.000 căn, giảm 60% so với năm 2022, trong khi "lực cầu" gấp hàng chục lần "lực cung", đặc biệt ở phân khúc căn hộ tầm trung.

"Tôi luôn nuôi giấc mơ sở hữu nhà Sài Gòn, một căn nhà đầu đời, đầy đủ tiện nghi để trở về sau giờ làm căng thẳng. Nhưng sau gần chục năm đi làm, ước mơ này mãi vẫn chưa thành vì nhiều nguyên nhân: tiền dành dụm gần như "bốc hơi" sau 2 năm dịch, không kham nổi lãi suất nếu vay ngân hàng, khó tìm được căn hộ tầm trung vừa túi tiền…", chị Anh Tú (31 tuổi), một nhân viên văn phòng tại quận 3, TP.HCM bộc bạch. Trong khi đó, chị Ngân Hà, bạn cùng phòng chị Tú, bày tỏ: "Chờ đợi thời cơ" chính là cụm từ thể hiện chính xác nhất về ước mơ sở hữu nhà của lứa tuổi chúng tôi, "chờ" nguồn cung tăng, "chờ" thu nhập tăng lên… nhưng phải chờ đến bao giờ thì tôi… cũng không biết".

Avatar Thu Duc đơn giản hóa cách tiếp cận căn nhà đầu đời cho người trẻ

Hiểu rõ nhu cầu ở thực của những người trẻ thuộc nhóm Millennials (25 - 42), Hưng Thịnh Land đã kiến tạo dự án Avatar Thu Duc - Giải pháp cho cách tiếp cận ngôi nhà đầu đời, một sự lựa chọn phù hợp trong phân khúc căn hộ tầm trung dành cho thế hệ trẻ 8x, 9x tại Trung tâm TP.Thủ Đức. Việc sở hữu Avatar Thu Duc càng đơn giản hơn nhờ chính sách thanh toán "siêu giãn" kéo dài đến 66 tháng - được xem là cách trả dần dài hơi nhất trên thị trường BĐS hiện nay, với mỗi đợt thanh toán "siêu nhẹ" chỉ 0,75%/ tháng.

Đồng thời, số tiền phải "rút ví" đợt 1 chỉ 4,5% - thấp hơn nhiều so với con số 30% cho đợt 1 phổ biến trên thị trường. Nhờ giải pháp ưu đãi này, các cư dân trẻ được giảm tối đa áp lực tài chính nên vẫn có thể kinh doanh, tạo thu nhập song song với việc sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình. Chỉ cần có dòng tiền đều đặn hàng tháng, nhân viên văn phòng, người làm việc tự do hay các bạn trẻ tự kinh doanh đều có thể dễ dàng tiếp cận với Avatar Thu Duc.

Đa dạng loại hình căn hộ như studio, 1-2-3 phòng ngủ và căn hộ duplex nên Avatar Thu Duc dễ tiếp cận với các nhóm khách hàng. Dù độc thân hay đã lập gia đình, có con cái, khách hàng đều có thể chọn được căn hộ phù hợp. Căn hộ studio dành cho các bạn trẻ còn độc thân, chuyên gia làm việc trong các khu công nghệ cao, giảng viên đại học… Vợ chồng trẻ có thể chọn căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2-3 phòng ngủ phù hợp với nhóm khách hàng gia đình hạt nhân. Đặc biệt, dự án còn có một số căn duplex được ví như "biệt thự trên cao" tương xứng với gia chủ cần không gian sống đẳng cấp, khác biệt.

Dự án dễ an cư, dễ đầu tư luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn

Vị trí, tiềm năng và dư địa phát triển của khu vực là yếu tố được Hưng Thịnh Land đặc biệt quan tâm khi phát triển dự án. Nhận thấy tiềm năng của khu vực Thủ Đức, từ nhiều năm trước Hưng Thịnh Land đã cho ra mắt thành công các dự án như Moonlight Residences, Lavita Garden, Lavita Charm. Trung tâm Hành chính mới Khu Trường Thọ - thủ phủ của thành phố mới Thủ Đức thuộc TP.HCM là địa điểm tiếp nối được chọn cho Avatar Thu Duc. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Vành Đai 2; tiếp giáp với giao lộ Xa lộ Hà Nội; liền kề nhà ga Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, ngay khu vực cửa ngõ đi Bình Dương, Đồng Nai… cư dân dự án chỉ mất khoảng 4 phút để di chuyển đến Phạm Văn Đồng hay Xa lộ Hà Nội, 15 phút đến ga Metro, 20 phút đến trung tâm quận 1…

Là thế hệ "làm hết sức chơi hết mình", người trẻ Millennials rất quan tâm đến chất lượng sống; nhu cầu giải trí, thư giãn và kết nối với thiên nhiên. Tại Avatar Thu Duc, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống với hệ tiện ích hiện đại, sở thích đa dạng: rạp chiếu phim, bể bơi, hồ jacuzzi, sân cầu lông/bóng bàn và sân tập đa năng, trung tâm thương mại, công viên…

Avatar Thu Duc - không gian sống đậm chất trẻ tại TP trẻ Thủ Đức

Được xếp vào nhóm dễ cho thuê và có tính thanh khoản cao, căn hộ luôn là sự lựa chọn được nhà đầu tư ưu tiên. Với Avatar Thu Duc, bài toán đầu tư được giải quyết nhanh chóng nhờ lịch chi trả đến 66 tháng. Ngoài ra, theo Báo cáo nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn mới đây, tính trung bình toàn quốc, nhu cầu tìm mua căn hộ trong đầu năm 2023 tăng 64%, riêng khu vực TP.HCM, mức độ quan tâm tăng 74%. Cộng hưởng nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, yếu tố "dễ đầu tư" của Avatar Thu Duc càng được khẳng định, đặc biệt là khi TP.Thủ Đức đang được định hướng trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, dẫn dắt kinh tế TP.HCM. Với vai trò là cực tăng trưởng mới, thành phố này sẽ đón nhận "làn sóng" di cư từ các tỉnh thành và đô thị nhỏ đến định cư dẫn tới tăng dân số cơ học mạnh mẽ. Dự báo, trong vòng 5 năm tới, Thủ Đức sẽ cần thêm hàng chục ngàn chỗ ở mới để đáp ứng nhu cầu cho nguồn lao động trí thức đổ về sinh sống và làm việc.