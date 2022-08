Để tiêu chuẩn nhà tuyển dụng và kỳ vọng của ứng viên ‘khớp lệnh’

Theo chuyên gia, để hai bên “khớp lệnh” cần có sự điều chỉnh nhất định, đặc biệt sau Covid-19 nhiều kỳ vọng của các bên đã thay đổi.

Kỳ vọng đôi bên “nới rộng” sau dịch

Phiên thảo luận “Phát triển sự nghiệp bền vững” trong khuôn khổ Job Fair 2022 - Ngày hội tuyển dụng lớn nhất năm do VietnamWorks tổ chức ngày 27.8, một ứng viên đặt vấn đề với các diễn giả rằng “Sau dịch, chúng tôi muốn làm từ xa, nhiều chính sách phúc lợi hơn, vậy doanh nghiệp có tính đến điều đó không?”.

Từ phía diễn giả, bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, Talent Management Manager - I&D Ambassador HEINEKEN Việt Nam, nói rằng sau Covid-19, làm việc từ xa là một trong ba mối quan tâm hàng đầu của người lao động sau cơ hội việc làm, danh tiếng công ty khi ứng tuyển vào doanh nghiệp. Đáp ứng mong muốn của người lao động, HEINEKEN cũng tổ chức cho một số bộ phận làm việc từ xa và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ nhân viên.

“Nhân viên có cảm giác được trao quyền và mọi người tin tưởng nhau hơn, trân quý những thời điểm được gặp nhau”, bà Thu nói. Tuy nhiên, theo bà Thu, với những bộ phận liên quan đến sản xuất tại HEINEKEN Việt Nam thì vẫn phải làm việc trực tiếp.

Điều này khiến kỳ vọng của người lao động và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp có những khoảng cách nhất định.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Vice President, Head of Talent COE - Suntory APAC, nói rằng sau dịch, ứng viên kỳ vọng giờ giấc làm việc linh hoạt, có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình… “Người lao động hướng đến phát triển cá nhân thay vì chỉ có công việc”, ông An nói.

Trong khi đó, bà Đặng Trịnh Nhã Hương, đại diện Navigos Search, nói rằng sau dịch, hành vi mua sắm, cách sống của người dân thay đổi khiến cách thức vận hành của doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Nhiều ngành nghề mới phát triển mạnh mẽ với những vị trí, tiêu chí tuyển dụng cao hơn. Trong khi đó, người lao động chưa bắt nhịp kịp, khả năng thích ứng chưa nhanh, đơn cử như ngành Thương mại điện tử, Digital Maketing…

Các doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ mạnh mẽ vào hầu hết các vị trí công việc. Thách thức đặt ra là thiếu lao động có trình độ đáp ứng các vị trí nhưng thừa lao động phổ thông vì đã bị thay thế bởi máy móc.





Ngoài ra, theo bà Hương, hệ thống đào tạo nhân lực ở các trường vẫn đi theo lối cũ. Mặc dù có dạy về thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo nhưng không thể theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thị trường, doanh nghiệp.

Người lao động thay đổi để thích nghi điều kiện mới

Tìm cơ hội việc làm tại Job Fair 2022 do VietnamWorks tổ chức hôm 27.8, chị Đặng Thị Hào Phú, 36 tuổi, cho biết có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Logistics. Tuy nhiên, chị đã nghỉ việc ngay sau dịch bởi mong muốn được phát triển bản thân, kỹ năng nghề nghiệp và đi sâu hơn trong vận hành chuỗi cung ứng.

Từng có 3 năm giữ vị trí trưởng phòng, tuy nhiên ở lần tìm việc này, chị Phú đã chủ động hạ vị trí ứng tuyển xuống chuyên viên cấp cao và tiền lương giảm 30% so với trước. “Doanh nghiệp đang khó khăn và bản thân tôi cũng là người mới ở lĩnh vực này nên giảm kỳ vọng để dễ tìm việc”, chị Phú nói và cho biết thêm để chuẩn bị cho sự chuyển đổi, chị đã chủ động bổ sung kiến thức để đáp ứng tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp.

Sự nỗ lực, khả năng tự học hỏi của người lao động, tương tự trường hợp chị Hào Phú là một yếu tố được các doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Nguyễn Hiếu Trường An nói rằng có những điều không bao giờ cũ. Đó là tâm thế và năng lực của người lao động để thích nghi trong bối cảnh mới, một xã hội thay đổi không ngừng. Kỹ năng và kiến thức là những điều phải không ngừng trau dồi dựa trên ngành học, sở thích, đam mê, chuyên môn của mình. Người lao động cần luôn tìm kiếm cơ hội dù là nhỏ nhất để học tập thêm những năng lực mới, những năng lực mà bạn có thể cần ở tương lai.

Đồng quan điểm với ông An, bà Đặng Trịnh Nhã Hương nói rằng trong bối cảnh công nghệ thay đổi không ngừng thì khả năng tự thân vận động, tìm hiểu học cái mới của người lao động là rất quan trọng, điều này sẽ giúp ứng viên sẵn sàng đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, bà Hương cho rằng gần đây có những tín hiệu rất tích cực là nhiều trường đã chủ động liên hệ với Navigos Search để nhận được những chia sẻ về những xu hướng tuyển dụng. Từ đó, các trường cải tiến chương trình dạy và học để đưa vào những phương pháp mới, đa dạng hóa ngành học mà nhu cầu thị trường, doanh nghiệp đang cần. Điều này góp phần giúp sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng tìm việc và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.