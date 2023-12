Để xảy ra sự cố nghiêm trọng, BTC sân Quy Nhơn đối mặt với án kỷ luật gì?

Lực lượng an ninh sân Quy Nhơn ngăn cản hành vi quá khích của CĐV Ảnh chụp màn hình

Sân Quy Nhơn đã trở thành tâm điểm của vòng 5 V-League 2023 - 2024 nhưng theo cách không vui chút nào, khi các CĐV đội Bình Định do bức xúc với tiền đạo Rimario và trọng tài đã có hành vi không đẹp, liên tục ném vật lạ xuống sân khiến đội khách Thanh Hóa bịt kẹt lại, không thể ra về.



Nguyên nhân từ một pha va chạm đã xảy ra giữa tiền đạo Rimario bên phía CLB Thanh Hóa và trung vệ Marlon của CLB Bình Định vào cuối trận, khiến Marlon đổ máu.

Điều này khiến một số CĐV quá khích của Bình Định nổi giận ném chai lọ xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhất là khi họ cho rằng trận đấu đáng lý nên được bù giờ hơn 5 phút vì nhiều cầu thủ đội khách liên tục nằm sân.

Cảnh sát bị ném chai nước trúng đầu Ảnh chụp màn hình

Sự giận dữ càng bùng phát khi kết thúc trận đấu Rimario đã có màn đôi co với các cầu thủ đội chủ nhà, một ngoại binh của CLB Thanh Hóa cũng tiến đến gần khán đài có hành vi thách thức các CĐV.

Dù các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt trên khán đài để xử lý những người quá khích, nhưng đã có rất nhiều vật thể lạ bị những CĐV trong lúc bức xúc ném xuống sân Quy Nhơn.

Sau trận một số CĐV tiếp tục vây chặt xe chở cầu thủ Thanh Hóa, thậm chí một nhóm CĐV khác tiếp tục đứng dưới khách sạn, liên tục chửi bới CLB Thanh Hoá.



Xô xát giữa Rimario và trung vệ Marlon Rangel vào cuối trận Ngọc Linh

CĐV sân Quy Nhơn ném vật thể lạ xuống sân Ngọc Linh

Xe chở đội khách kẹt cứng giữa vòng vây CĐV chủ nhà Ảnh chụp màn hình

Chắc chắn các giám sát và những bộ phận liên quan sẽ gửi báo cáo về cho VFF và VPF. Nhưng dù nguyên nhân có thế nào, BTC trận đấu của CLB Bình Định trên sân Quy Nhơn sẽ phải đối mặt với án phạt của ban tổ chức giải.

Theo điều 67 Vi phạm công tác tổ chức của Quy định kỷ luật bổ sung do VFF ban hành năm 2023, VFF sẽ phạt CLB tổ chức sân từ 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu để xảy ra các tình trạng làm mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của VFF và VPF.

HLV Popov và Rimario Ngọc Linh

Nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, án phạt có thể từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Trong phần họp báo sau trận đấu, HLV trưởng CLB Bình Định, ông Bùi Đoàn Quang Huy chia sẻ: "Tôi nghĩ sai sót của cầu thủ là điều bình thường trong bóng đá. Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội khi bị dẫn điểm đã chơi tốt ở hiệp 2.

CĐV sân Quy Nhơn rất bức xúc vì trọng tài chính. Tôi không hiểu khi trọng tài bù giờ quá ít. Tôi không hiểu vì sao ở các tình huống chúng tôi có lợi thế để ghi bàn gỡ thì trọng tài lại thổi còi".