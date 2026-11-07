Để xinh đẹp và tự tin, bạn trẻ chi tiền triệu học trang điểm cá nhân

Việc làm đẹp trở thành nhu cầu

Đoàn Minh Khánh (25 tuổi, ngụ P.Phú Thuận, TP.HCM) từng tự học trang điểm qua các video hướng dẫn trên TikTok. Dù thường xuyên theo dõi những nội dung làm đẹp, Khánh nhận ra việc xem và thực hành là hai chuyện khác nhau.

"Mình thấy kết quả từ việc tự học trên mạng khá khó khăn. Bên cạnh đó, cũng không biết da mình hợp tông gì, đánh mắt hay kẻ chân mày ra sao. Sau khi nhìn kết quả của việc tự học makeup trên mạng, mình đã quyết định đi học makeup cá nhân để thay đổi bản thân", Khánh chia sẻ.

Với không ít bạn trẻ, việc học trang điểm cá nhân giúp bản thân tự tin và cải thiện kỹ năng làm đẹp hơn ẢNH: THẢO VY CUNG CẤP

Tương tự như Khánh, dù đã biết trang điểm cơ bản từ trước nhưng Vũ Ngọc Kim Ngân (21 tuổi, du học sinh Mỹ) cho biết kỹ thuật đánh nền của cô vẫn còn vụng về. Chia sẻ lý do học trang điểm, Ngân nói: "Mình thấy có nhiều video hướng dẫn trang điểm trên TikTok nhưng ít video trọng tâm chỉ toàn bộ từng bước. Nên mình nghĩ học makeup cá nhân sẽ giúp bản thân học kỹ hơn".

Vì nhu cầu làm đẹp và mong muốn tự tin hơn, nhiều người trẻ tìm đến các khóa học trang điểm cá nhân để được hướng dẫn cụ thể so với việc tự học. Ngày càng nhiều lớp trang điểm cá nhân theo hình thức 1 kèm 1 được mở ra.

Với 3 năm kinh nghiệm làm nghề, chuyên viên trang điểm Nguyễn Lê Thảo Vy (25 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết học viên tìm đến chị thuộc nhiều nhóm tuổi, nhưng đa phần sẽ là sinh viên. "Bất kể ai cũng muốn mình đẹp trong mắt người khác. Đó cũng là lý do phần lớn học viên đều muốn sau khóa học có thể tự makeup đơn giản cho những dịp thường ngày", chị Vy chia sẻ.

Ngày càng nhiều bạn trẻ đi học makeup cá nhân ẢNH: THANH HIỀN CUNG CÂP

Trong khi đó, tại một lớp học trang điểm ở P.Long Bình (TP.HCM), chuyên viên trang điểm Lê Thị Thanh Hiền (26 tuổi) cho biết số lượng học viên tăng so với những năm trước. Học viên chủ yếu là nhân viên văn phòng ở độ tuổi từ 23 đến 30. Chị Hiền nói: "Đa phần các bạn muốn xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và chỉn chu hơn. Để phục vụ công việc một cách thuận lợi hơn thì ngoại hình của các bạn phải sáng".

Chi phí khác nhau, kết quả tùy vào người học

So với việc tự học qua những nội dung miễn phí trên mạng xã hội, việc tham gia một khóa trang điểm cá nhân đòi hỏi người học phải dành một khoản kinh phí nhất định.

Chia sẻ về mức giá, chị Hiền cho rằng: "Mức học phí trung bình khoảng từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng tùy vào mức độ nổi tiếng và chất lượng giảng dạy của người hướng dẫn". Cụ thể, tại lớp của chị Hiền, khóa học cơ bản gồm 4 buổi với mức học phí 3,5 triệu đồng.

Theo chị Hiền, học viên được hướng dẫn các nguyên tắc trang điểm để biết cách điều chỉnh kỹ thuật phù hợp với gương mặt của mình. Sau khóa học, chị tiếp tục hỗ trợ học viên thông qua nhóm trên Facebook và các buổi livestream trên TikTok. Đây là nơi chị chia sẻ thêm kiến thức, hướng dẫn thực hành và giúp học viên ôn lại những kỹ thuật đã học.

Sau khóa học, bạn trẻ dần tự tin và mạnh dạn hơn trong việc thử sức với các layout makeup mới ẢNH: KHÁNH TÂM

Còn với khóa học của chị Thảo Vy thường kéo dài khoảng 5 buổi. Học phí dao động từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Nếu học viên nào muốn học nâng cao và hoàn thiện kỹ năng thì lộ trình có thể kéo dài hơn 6 buổi. "Thông thường, mình không khuyến khích học viên mua mỹ phẩm trước khi đi học. Mình chỉ yêu cầu các bạn mang theo những sản phẩm mình đang có để kiểm tra xem món nào còn sử dụng được, món nào phù hợp và món nào thực sự cần mua thêm", chị Thảo Vy nói.

Tuy nhiên, tham gia khóa học không đồng nghĩa với việc sẽ thành thạo ngay sau vài buổi. Theo chị Vy, điều quan trọng là người học phải tự thực hành sau mỗi buổi để nhận ra lỗi, hiểu nguyên nhân và điều chỉnh kỹ thuật. Nếu chỉ làm theo hướng dẫn tại lớp mà không luyện tập ở nhà, thì kết quả khó đạt như mong đợi.

Tương tự, chị Hiền cũng cho rằng mỗi người sẽ có tốc độ tiến bộ khác nhau, tùy vào thời gian và mức độ luyện tập. Vì vậy, kết quả sau khóa học không chỉ phụ thuộc vào người hướng dẫn mà còn ở sự kiên trì của học viên.