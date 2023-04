Đề xuất 24.3 là Ngày bánh mì Việt Nam

Ngày 24.3.2011, Từ điển Oxford của Anh ghi nhận mục từ "bánh mì". Sau đó Từ điển Merriam-Webster của Mỹ cũng bổ sung món bánh mì trứ danh của VN vào danh sách những từ mới, bên cạnh hơn 370 từ khác.

Năm 2012, tờ The Guardian của Anh xếp bánh mì VN ở vị trí thứ hai trong danh sách "10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn nhất thế giới".

Năm 2013, Tạp chí National Geographic của Mỹ chọn bánh mì VN là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất.

Năm 2014, bánh mì VN vào top 5 loại bánh mì thịt ấn tượng nhất thế giới do trang tin nổi tiếng Huffington Post của Mỹ bình chọn. Cùng năm, BBC nhận định bánh mì VN là loại bánh mì ngon nhất thế giới.

Ngày 5.2.2015, Huffington Post đưa ra danh sách 20 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó, bánh mì VN đứng đầu.

Năm 2016, bánh mì cùng phở và bún chả lọt top 100 món ăn nổi tiếng thế giới, do Liên minh Kỷ lục thế giới - Worldkings và Viện Top Thế giới công bố. Cũng năm này, tác giả người Anh Graham Holiday cho ra đời quyển sách Eating Vietnam: Dispatches from a Blue Plastic Table (tạm dịch: Ăn ở Việt Nam: Câu chuyện từ chiếc bàn nhựa màu xanh), do Nhà xuất bản Ecco (Ecco Press) ấn hành ở Mỹ, giới thiệu về những món ăn đường phố ở VN, trong đó đặc biệt tán dương bánh mì VN là món ăn đường phố thuộc vào loại ngon nhất.

Năm 2017, bánh mì VN lọt top 10 món sandwich hấp dẫn nhất thế giới theo trang Traveller của Úc.

Năm 2018, bánh mì ở Hội An được CNN gọi là "Vua của các món sandwich trên thế giới".

Năm 2020, top 7 món lề đường ngon nhất do Big Seven Travel (trang web chuyên cung cấp thông tin về các điểm đến hấp dẫn trên thế giới) bình chọn. Ngày 24.3.2020, bánh mì VN xuất hiện dưới dạng hình động trên giao diện trang chủ Google tại hơn 10 quốc gia: VN, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Áo... với hình ảnh chiếc bánh mì được mở ra, rồi loại thịt, rau, gia vị bay vào trông rất hấp dẫn và rất VN.

Năm 2021, tờ South China Morning Post (Hồng Kông) đưa bánh mì VN vào danh sách những bữa sáng ngon nhất ở châu Á.

Năm 2022, bánh mì VN nằm trong top 23 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới do kênh CNN Travel bình chọn.