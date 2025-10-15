Đề xuất biến động tài sản 1 tỉ đồng/năm phải kê khai

Chiều 15.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay, một trong những nội dung được sửa đổi, hoàn thiện là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Theo ông Phong, dự thảo luật đã quy định thống nhất, đồng bộ các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, để tránh tình trạng không rõ về thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Đảng về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cụ thể, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thanh tra cấp tỉnh.

Dự thảo luật cũng quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác. Cùng đó, để bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai, dự thảo luật nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc điều chỉnh mức tăng tài sản thu nhập phải kê khai và biến động tài sản phải kê khai bổ sung. Điều chỉnh tăng này phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và để tập trung vào kiểm soát việc kê khai tài sản có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị không quy định "cứng" các mức tiền trong luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Thu nhập của cán bộ, công chức tăng khoảng 3 lần

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị giải trình thêm lý do vì sao nâng mức biến động giá trị tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng.

Tương tự, bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga cũng đề nghị làm rõ căn cứ chọn giá trị tài sản kê khai là 150 triệu đồng" và mức biến động trong năm 1 tỉ đồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Giải trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, đề xuất tăng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai là để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.

"Trượt giá và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2018 đến nay đã tăng. Chúng tôi căn cứ vào tốc độ trượt giá và tốc độ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức xấp xỉ khoảng 3 lần", ông Phong nhấn mạnh.

Về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 chưa quy định rõ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong kiểm soát tài sản thu nhập.

Sau 4 năm, ngày 8.2.2022, Bộ Chính trị mới ban hành Quyết định 56 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Tiếp đó, có Quy định số 296 ngày 30.5.2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Vì vậy, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, sửa luật lần này phải quy định cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên để thể chế hóa quan điểm của Đảng.