Đề xuất bổ sung thêm 2 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỉ

Theo thông tin đã được xác định tại hợp đồng BT ký năm 2016, Tổ công tác đánh giá có 3/7 khu đất đủ điều kiện chi trả cho chủ đầu tư gồm: Khu C8A và khu A (Khu đô thị Nam thành phố, phường Tân Mỹ); khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp và khu đất 762 Bình Quới, khu đất phường Phước Long B.



Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được khởi công từ năm 2016, đến nay chưa hoàn thiện ẢNH: T.N

Tổ công tác 1970 nhận thấy quan điểm chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết, phần còn lại thanh toán bằng tiền là không phù hợp với các quy định đã được Chính phủ ban hành và chưa tương đồng với nguyên tắc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, việc chỉ thanh toán 3/7 lô đất không mang lại hiệu quả, lợi ích cao hơn về kinh tế xã hội mà ngược lại còn tiềm ẩn rủi ro khiếu kiện, tranh chấp hợp đồng đã ký kết khi đơn phương điều chỉnh giảm quỹ đất đã ký kết trong hợp đồng BT với nhà đầu tư, dẫn đến không thể hoàn thành công trình theo tiến độ, nguy cơ lãng phí.

Do đó, Tổ công tác cho rằng dự án phải thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệch giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này. Cùng với đó, cần điều chỉnh thay thế các quỹ đất không đủ điều kiện thanh toán.

Cụ thể, đề xuất UBND TP chấp thuận bổ sung 2 khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào Phụ lục Hợp đồng BT. Tổng cộng, thành phố sẽ thanh toán cho chủ đầu tư 5 khu đất với giá trị ước tính ban đầu khoảng hơn 8.000 tỉ đồng.

Theo Trung Nam, việc bổ sung quỹ đất này là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ, khơi thông giúp dự án được thi công hoàn thành và đưa vào vận hành. Việc chậm thủ tục này sẽ gây lãng phí, kéo dài và phần này không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ cam kết đưa dự án vào vận hành chậm nhất tháng 12.2026, phía Trung Nam kỳ vọng toàn bộ thủ tục phía thành phố phải hoàn thành trong tháng 10 này.



