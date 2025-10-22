Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất bổ sung thêm 2 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỉ

Hà Mai
Hà Mai
22/10/2025 11:28 GMT+7

Tổ công tác 1970 đề xuất UBND TP.HCM bổ sung thêm 2 khu đất vào quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ).

Theo thông tin đã được xác định tại hợp đồng BT ký năm 2016, Tổ công tác đánh giá có 3/7 khu đất đủ điều kiện chi trả cho chủ đầu tư gồm: Khu C8A và khu A (Khu đô thị Nam thành phố, phường Tân Mỹ); khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp và khu đất 762 Bình Quới, khu đất phường Phước Long B.

Đề xuất bổ sung thêm 2 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỉ- Ảnh 1.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được khởi công từ năm 2016, đến nay chưa hoàn thiện

ẢNH: T.N

Tổ công tác 1970 nhận thấy quan điểm chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết, phần còn lại thanh toán bằng tiền là không phù hợp với các quy định đã được Chính phủ ban hành và chưa tương đồng với nguyên tắc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, việc chỉ thanh toán 3/7 lô đất không mang lại hiệu quả, lợi ích cao hơn về kinh tế xã hội mà ngược lại còn tiềm ẩn rủi ro khiếu kiện, tranh chấp hợp đồng đã ký kết khi đơn phương điều chỉnh giảm quỹ đất đã ký kết trong hợp đồng BT với nhà đầu tư, dẫn đến không thể hoàn thành công trình theo tiến độ, nguy cơ lãng phí.

Do đó, Tổ công tác cho rằng dự án phải thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệch giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này. Cùng với đó, cần điều chỉnh thay thế các quỹ đất không đủ điều kiện thanh toán.

Cụ thể, đề xuất UBND TP chấp thuận bổ sung 2 khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào Phụ lục Hợp đồng BT. Tổng cộng, thành phố sẽ thanh toán cho chủ đầu tư 5 khu đất với giá trị ước tính ban đầu khoảng hơn 8.000 tỉ đồng.

Theo Trung Nam, việc bổ sung quỹ đất này là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ, khơi thông giúp dự án được thi công hoàn thành và đưa vào vận hành. Việc chậm thủ tục này sẽ gây lãng phí, kéo dài và phần này không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ cam kết đưa dự án vào vận hành chậm nhất tháng 12.2026, phía Trung Nam kỳ vọng toàn bộ thủ tục phía thành phố phải hoàn thành trong tháng 10 này.


Tin liên quan

Hỏa tốc gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỉ của TP.HCM

Hỏa tốc gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỉ của TP.HCM

Bộ Tài chính vừa có tờ trình hỏa tốc gửi Chính phủ về Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1.

Khám phá thêm chủ đề

dự án chống ngập dự án chống ngập 10.000 tỉ Trung Nam Group
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận