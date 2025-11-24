Đề xuất cán bộ sau sáp nhập được ưu đãi vay mua nhà

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ có cơ chế ưu đãi trong việc hỗ trợ các gói tín dụng đối với cán bộ thuộc diện sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy khi mua nhà, đối tượng có thu nhập thấp mua nhà ở xã hội để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn về nhà ở ẢNH: NGỌC THẮNG

Đề cập vấn đề này mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, ngành ngân hàng đã triển khai các chương trình tín dụng về nhà ở, nhà ở xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, trong đó đã bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể như Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP. Theo chương trình này, người mua, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 80% giá trị ngôi nhà; lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định (hiện nay là 6,6%/năm) và thời hạn vay tối đa 25 năm.

Cạnh đó là Chương trình cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các ngân hàng triển khai chương trình từ ngày 1.4.2023. Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn về đối tượng, điều kiện được tham gia chương trình.

Chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của các ngân hàng thương mại. Đến nay có 9 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình với quy mô 145.000 tỉ đồng.

Những ưu đãi đối với người mua nhà ở xã hội như sau: lãi suất thấp hơn từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay bình quân VND trung dài hạn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước trong 5 năm đầu vay vốn (lãi suất hiện nay là 5,9%/năm).

Đối với người trẻ dưới 35 tuổi, lãi suất ưu đãi lên đến 15 năm (trong đó, 5 năm đầu tiên lãi suất thấp hơn 2%/năm, 10 năm tiếp theo lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân VND trung dài hạn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước).

Ngân hàng Nhà nước xác định đây là chương trình quan trọng theo chủ trương của Chính phủ. Ngay từ khi triển khai, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, thường xuyên chỉ đạo ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nay là Ngân hàng Nhà nước khu vực) lập đường dây nóng, làm việc với từng chủ đầu tư, rà soát từng dự án để đánh giá khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận vốn vay để đẩy mạnh việc triển khai chương trình.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình còn gặp một số khó khăn do số lượng dự án nhà ở xã hội do UBND tỉnh, thành phố công bố còn hạn chế.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh sớm được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để mua nhà ở, Ngân hàng Nhà nước đề nghị UBND các tỉnh sớm công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn và thông tin đến các cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn về các chương trình tín dụng đang triển khai để nắm bắt và tiếp cận.

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn về nhà ở, trong đó có các cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Quảng Ngãi.