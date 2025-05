Đề xuất chế độ, số lượng phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã khi bỏ cấp huyện

Theo đó, số lượng phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban CHQS cấp xã gồm: đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng có 2 phó chỉ huy trưởng, 1 trợ lý; đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp trên bố trí 1 phó chỉ huy trưởng, 1 trợ lý.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về đề xuất trợ cấp, số lượng phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã khi bỏ cấp huyện

ẢNH: ĐÌNH HUY

Về các chế độ phụ cấp, chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.

Mức phụ cấp được hưởng như sau: sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý Ban CHQS cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 điều này, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn.

Chế độ phụ cấp thâm niên của chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban CHQS cấp xã được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng. Phụ cấp thâm niên của chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban CHQS cấp xã được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách theo quy định do UBND cấp xã bảo đảm đối với dân quân do cấp xã quản lý; UBND cấp tỉnh bảo đảm kinh phí đối với dân quân do cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh quản lý.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, chỉ huy trưởng bộ CHQS cấp tỉnh trình chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định; chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã báo cáo chủ tịch UBND cấp xã trình chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình, chủ tịch UBND tỉnh quyết định trợ cấp cho dân quân. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định được cấp, UBND cấp xã có trách nhiệm chi trả trợ cấp cho dân quân.