Đề xuất CNN hỗ trợ đưa cảnh đẹp Việt vào phim Hollywood

Hợp tác CNN kể chuyện du lịch hấp dẫn hơn

Ngày 25.5, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục du lịch Quốc gia Việt Nam đã có các buổi làm việc với phái đoàn cấp cao của CNN International nhằm trao đổi định hướng hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngành du lịch đang định hướng xây dựng các chiến dịch quảng bá theo thương hiệu chung của du lịch Việt Nam, thay vì quảng bá rời rạc từng địa phương. Cách tiếp cận này sẽ giúp hình ảnh điểm đến Việt Nam được nhận diện rõ hơn trên thị trường quốc tế. Lãnh đạo ngành du lịch cũng đánh giá cao vai trò của CNN trong việc đồng hành quảng bá văn hóa, con người, ẩm thực và các trải nghiệm đặc sắc của Việt Nam trong thời gian qua. Những chương trình truyền thông quốc tế được triển khai trước đây đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với du khách toàn cầu. Trong giai đoạn tới, ngành du lịch Việt Nam muốn đẩy mạnh quảng bá phân khúc khách cao cấp thông qua các nội dung chuyên sâu về nghỉ dưỡng sang trọng, du lịch golf, trải nghiệm văn hóa, điện ảnh, ẩm thực....

Ông Phil Nelson, Phó chủ tịch điều hành CNN International Commercial, nhận xét: Việt Nam đang sở hữu nhiều sản phẩm du lịch giàu tiềm năng nhưng cần có cách kể chuyện hấp dẫn hơn để tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao. Việt Nam không chỉ nổi tiếng với những món ăn mang tính biểu tượng như phở hay bánh mì mà còn sở hữu nhiều giá trị ẩm thực đặc sắc khác có thể được khai thác theo hướng kể chuyện trải nghiệm, văn hóa và di sản. Trong hệ sinh thái của Warner Bros. Discovery hiện có mạng lưới Food Network, mở ra khả năng hợp tác quảng bá ẩm thực Việt Nam trên các nền tảng quốc tế chuyên biệt. Đây cũng là một trong những trọng tâm mà ngành du lịch Việt Nam đang theo đuổi.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tiếp và làm việc với ông Phil Nelson - Phó chủ tịch điều hành CNN International Commercial ẢNH: TITC

Xây dựng mạng lưới nhà hàng "chuẩn vị Việt" trên toàn cầu

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hiện hoàn thiện Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra toàn cầu giai đoạn 2026 - 2030 để trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý của đề án là xây dựng mạng lưới nhà hàng Việt Nam "chuẩn vị" tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Mỹ và Đông Á nhằm lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Ngành du lịch kỳ vọng việc quảng bá ẩm thực theo hướng vừa giữ bản sắc truyền thống vừa phù hợp khẩu vị quốc tế sẽ trở thành công cụ hiệu quả để thu hút khách quốc tế chất lượng cao.

Bên cạnh ẩm thực, điện ảnh cũng được xem là một hướng quảng bá giàu tiềm năng. Sau thành công của bộ phim Kong: Skull Island, nhiều điểm đến như vịnh Hạ Long, Ninh Bình hay Quảng Bình đã thu hút sự quan tâm lớn từ du khách quốc tế. Ngành du lịch mong muốn CNN có thể hỗ trợ kết nối với các nhà sản xuất phim quốc tế, trong đó có Hollywood, để đưa thêm nhiều cảnh quan Việt Nam trở thành bối cảnh cho các dự án điện ảnh toàn cầu. Không chỉ dừng ở quảng bá điểm đến, hai bên còn trao đổi về xu hướng truyền thông số và chiến lược tiếp cận khách quốc tế trên các nền tảng mới như TikTok, Instagram hay Facebook.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm, phía Việt Nam đề xuất xây dựng bộ chỉ số KPI chung nhằm đo lường hiệu quả truyền thông, bao gồm độ phủ, mức độ tương tác, mức độ nhận diện thương hiệu quốc gia và ý định du lịch của khách quốc tế. Bộ VH-TT-DL cũng đề xuất CNN International hỗ trợ đào tạo nhân lực truyền thông du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực kể chuyện điểm đến, sản xuất nội dung đa nền tảng và truyền thông thương hiệu quốc gia.

Vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ ẢNH: GIANG LINH

Ông Phil Nelson khẳng định, CNN sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, dữ liệu và chuyên môn nhằm xây dựng các chiến dịch truyền thông "may đo" cho từng thị trường mục tiêu. Mỗi nền tảng số hiện nay đều đòi hỏi cách tiếp cận nội dung khác nhau và việc kể câu chuyện Việt Nam cần được thiết kế phù hợp với từng nhóm khán giả quốc tế.

Ngoài truyền thông du lịch, CNN cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, tổ chức diễn đàn quốc tế và quảng bá văn hóa. Hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đặc biệt tại các sự kiện lớn như ITE HCMC 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tại TP.HCM.