Đề xuất công an được phạt đến 100 triệu với vi phạm kinh doanh xổ số

Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số vừa được Bộ Tài chính công bố.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số đối với lực lượng công an nhân dân, chủ tịch UBND cấp tỉnh và giám đốc sở tài chính với mức phạt tối đa giữ nguyên như hiện hành là 100 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, tại Nghị định 98 hiện hành, thẩm quyền xử phạt hành chính được quy định cho các chức danh thanh tra tài chính. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức bộ máy nhà nước không còn còn các chức danh này, do đó cần thiết phải bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các chức danh nói trên.

Với thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số của lực lượng công an, dự thảo đề xuất chiến sĩ công an nhân dân có quyền phạt cảnh cáo.

Trưởng công an cấp xã: có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc các cục: Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, An ninh kinh tế và trưởng phòng công an cấp tỉnh (gồm: trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng An ninh kinh tế) có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cục trưởng các cục: An ninh kinh tế, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch tỉnh có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Riêng thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn của chủ tịch UBND cấp tỉnh, để phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số về địa bàn kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất: chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn đối với doanh nghiệp vi phạm hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh đối với hành vi vi phạm về in vé xổ số, phát hành vé xổ số; vi phạm quy định loại hình sản phẩm kinh doanh; vi phạm quy định về khuyến mại.

Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với chức danh giám đốc sở tài chính cũng là nội dung được Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung trong lần sửa đổi này.

Theo đó, giám đốc sở tài chính có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.