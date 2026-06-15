Đề xuất công an được xử phạt vi phạm của công ty xổ số kiến thiết, Vietlott

Bộ Tài chính mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo nghị định thay thế Nghị định 98/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính đề xuất thẩm quyền xử phạt của công an và một số chức danh trong lĩnh vực kinh doanh xổ số (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Một nội dung đáng chú ý được đề xuất tại dự thảo là bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.

Cụ thể, chiến sĩ Công an nhân dân có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Thẩm quyền phạt của trưởng công an cấp xã nâng lên tối đa 50 triệu đồng; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và trưởng phòng công an cấp tỉnh tối đa 80 triệu đồng; giám đốc công an cấp tỉnh, cục trưởng thuộc Bộ Công an tối đa 100 triệu đồng; đồng thời được quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND các cấp và giám đốc sở tài chính.

Trong đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn trên địa bàn tỉnh; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND cấp xã được quyền phạt tối đa 50 triệu đồng; giám đốc sở tài chính tối đa 80 triệu đồng; đồng thời có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cho ý kiến về nội dung trên, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TP.HCM đề nghị quy định rõ theo hường: Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh và sở tài chính có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt đối với công ty xổ số kiến thiết, đại lý và người bán dạo; lực lượng Công an nhân dân có thẩm quyền kiểm tra và xử phạt đối với hành vi vi phạm của đại lý xổ số và người bán dạo trong phạm vi địa bàn quản lý.

Bộ Tài chính phản hồi rằng, theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện kinh doanh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (khu vực miền Trung, miền Nam) hoặc trên phạm vi toàn quốc (Vietlott).

Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh xổ số và tổ chức công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động kinh doanh xổ số trái phép.

Do vậy, cần thiết phải quy định thẩm quyền kiểm tra và xử phạt của lực lượng công an nhân dân (trong đó có giám đốc công an tỉnh, cục trưởng thuộc Bộ Công an) đối với các hành vi vi phạm của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott.