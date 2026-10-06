Đề xuất đánh thuế cao 'đất bỏ hoang', gấp 7 lần đất trong hạn mức

Tại dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo đó, bộ đề xuất áp thuế 0,2% và không áp dụng hạn mức với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Dự án của Công ty Sadeco (doanh nghiệp có vốn nhà nước) rộng hàng chục héc ta tại xã Nhà Bè, TP.HCM, bị bỏ hoang hàng chục năm gây lãng phí nghiêm trọng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới. Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên khái niệm "đất bỏ hoang" được đưa vào dự thảo luật và áp thuế ở mức cao.

Theo luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Nếu so với mức thấp nhất là 0,03% đang áp dụng hiện nay với nhiều loại đất như đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, thì mức thuế dự kiến 0,2% với đất bỏ hoang sẽ tăng cao gấp 7 lần.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có quy định về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai.

Tuy nhiên, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có quy định về mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng. Quy định này cũng thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng... chính sách thuê cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Hiện dự thảo luật Đất đai sửa đổi cũng đang đề xuất áp dụng tiền phạt lũy tiến và thu hồi lại dự án nếu chủ đầu tư quá 60 tháng không đưa vào sử dụng. Nếu được thực thi nghiêm, quy định này có thể tạo "bộ lọc" mạnh, buộc doanh nghiệp phải triển khai dự án thực chất thay vì găm giữ đất chờ thời.

Hiện Việt Nam chưa áp dụng thuế với đất bỏ hoang, song nhiều nước trên thế giới và châu Á đang áp thuế cao với đất hoặc nhà ở bỏ hoang.

Cụ thể, Hàn Quốc đánh thuế khá cao với đất bị bỏ trống. Đối với đất sau 2 năm không sử dụng, mức thuế sẽ tăng lên 2% tính trên tổng giá trị của mảnh đất. Sau 10 năm không sử dụng, mức thuế có thể tăng lên đến 10%. Mục tiêu của việc đánh thuế là nhằm chống đầu cơ và tăng nguồn cung nhà ở.

Tại Anh, chính quyền địa phương có thể áp dụng "empty homes premium", tăng thuế lên đến 300% đối với nhà ở bỏ trống hơn 10 năm.

Pháp áp dụng thuế "taxe sur les logements vacants" (TLV) đối với các căn hộ bỏ trống hơn 1 năm tại các khu vực có nhu cầu nhà ở cao. Mức thuế tăng dần theo thời gian: 10% giá trị tiền thuê ước tính trong năm đầu, 12,5% năm thứ hai và 15% từ năm thứ ba trở đi...

Thuế đối với bất động sản bỏ hoang được tính khác nhau ở các bang ở Mỹ với mức thuế cao.



