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Đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc
Video Thời sự

Đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc

Nguồn: BHXH TP.HCM
Nguồn: BHXH TP.HCM
BHXH TP.HCM nhiều lần kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc, hướng tới mở rộng an sinh xã hội cho hàng trăm nghìn lao động nền tảng trong nền kinh tế số.


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