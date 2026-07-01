Đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc

BHXH TP.HCM nhiều lần kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc, hướng tới mở rộng an sinh xã hội cho hàng trăm nghìn lao động nền tảng trong nền kinh tế số.