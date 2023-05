Đề xuất gia hạn hơn 10.000 tỉ thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước

Ngày 10.4, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) cho biết số lượng xe bán ra trong tháng 3 vừa qua đạt gần 16.400 xe, tăng 33% so với tháng trước đó và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2014. Số lượng xe lắp ráp trong nước đạt 12.877 xe, tăng 63% so với tháng trước.