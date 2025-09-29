Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất giao công an tỉnh, thành giám định thương tích

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/09/2025 11:01 GMT+7

Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) đề xuất quy định giao phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành được thực hiện giám định thương tích bên cạnh các trung tâm giám định của ngành y tế.

Sáng 29.9, tiếp tục phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Đại diện Chính phủ trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, một trong những nội dung sửa đổi, hoàn thiện của dự thảo luật là quy định phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố được thực hiện giám định thương tích bên cạnh việc thực hiện giám định pháp y tử thi.

Cùng đó, phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao được thực hiện giám định về âm thanh và kỹ thuật số, điện tử.

Đề xuất giao công an tỉnh, thành giám định thương tích - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày tờ trình dự án luật Giám định tư pháp

ẢNH: GIA HÂN

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật - Tư pháp (cơ quan thẩm tra) tán thành đề xuất bổ sung nhiệm vụ "giám định pháp y thương tích" cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp thêm thông tin về ưu điểm, hạn chế khi bổ sung nhiệm vụ giám định thương tích cho cơ quan này.

Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như hiện hành vì cho rằng, giám định thương tích là lĩnh vực chuyên môn sâu của ngành y tế, cần nhân lực, thiết bị chuyên sâu. Hơn nữa, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, "một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính", tránh trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa hai lực lượng pháp y y tế và công an, tránh lãng về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật sẵn có.

Nêu ý kiến sau đó, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn với đề xuất bổ sung thẩm quyền giám định pháp y thương tích cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố.

Đề xuất giao công an tỉnh, thành giám định thương tích - Ảnh 2.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Tán thành với căn cứ đề xuất của Chính phủ cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật - Tư pháp, bà Nga cho rằng, quy định này sẽ sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và nguồn nhân lực giám định kỹ thuật hình sự và pháp y đang có hiện nay của ngành công an.

Giám định thương tích của ngành y tế sẽ bị giảm việc?

Tuy nhiên, bà Nga cũng cho hay, trong quá trình sửa đổi luật Giám định tư pháp đây cũng là nội dung có nhiều ý kiến khác nhau. 

Bà Nga phân tích, hiện việc giám định thương tích chỉ do các tổ chức giám định tư pháp ngành y tế thực hiện. Phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố chỉ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y tử thi. Tuy nhiên, với quy định như dự thảo thì việc giám định thương tích sẽ có 2 hệ thống, một hệ thống của Bộ Y tế đang được tổ chức bài bản và các trung tâm giám định của công an tỉnh, thành phố.

"Chúng tôi cũng có một chút băn khoăn khi cơ quan công an vừa là cơ quan điều tra, cơ quan trưng cầu giám định, vừa làm giám định thương tích thì có xu hướng là trưng cầu giám định của ngành công an chứ không trưng cầu giám định của ngành y tế. Như vậy, hệ thống giám định pháp y của ngành y tế sẽ bị giảm công việc và sẽ phải xử lý như thế nào? Chúng tôi đề nghị cần phải đánh giá kỹ hơn", bà Nga nêu rõ.

Đề xuất giao công an tỉnh, thành giám định thương tích - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới giải thích, việc giám định thương tích đang rất vướng trong công tác điều tra tội cố ý gây thương tích. Ông Tới cho biết, hiện nay đã "khá" hơn, nhưng trước đây khi trưng cầu giám định thì giám định của ngành y tế làm mất nhiều thời gian.

Lý do chính là trung tâm giám định của y tế thường phải phối hợp ngược trở lại với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, thành hoặc hỏi lại bằng văn bản, hỏi lại cơ quan điều tra về nguyên nhân hình thành thương tích.

Từ đó, ông Tới cho rằng, việc đề xuất bổ sung thẩm quyền giám định thương tích cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện giám định pháp y thương tích là nhằm tháo gỡ vướng mắc của thực tế.

"Còn ai sai thì sẽ bị pháp luật trừng trị", ông Tới nói, đồng thời cho biết thêm là hiện còn có cơ chế giám định lại. Nếu có phản ánh về cơ quan giám định của Bộ Công an, của phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành là thiếu khách quan thì chuyển cho ngành y tế giám định lại.

