Đề xuất hạn chế phát sóng, biểu diễn với người nổi tiếng vi phạm quảng cáo

Phát biểu tại Hội thảo triển khai Chỉ thị số 17/CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Y tế tổ chức ngày 28.6, tại Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhìn nhận an ninh, an toàn thực phẩm giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng, về lâu dài còn ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi.

Những năm qua, hệ thống pháp luật đồng bộ đã đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017, hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm của Việt Nam đã tiếp cận với phương thức quản lý tiên tiến của thế giới. Đáng chú ý, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 43/2017/QH14 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, hệ thống pháp luật phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm tiếp tục được xây dựng hoàn thiện trên nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm dựa trên quản lý nguy cơ, tăng cường hậu kiểm.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm hiện đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, đủ khả năng triển khai các kỹ thuật phân tích khó.

Tuy nhiên, hiện quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn thách thức. Trong đó, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các khu công nghiệp, trường học còn phức tạp; còn tồn tại thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không đảm bảo lưu thông trên thị trường; tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất, tồn dư chất kháng sinh, chất tăng trưởng trong nông sản, thịt gia súc, gia cầm làm nguyên liệu chế biến thực phẩm còn cao hơn so với các nước trong khu vực...

Đáng chú ý, một bộ phận không nhỏ các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vì lợi nhuận đã quảng cáo sai sự thật, quảng cáo như thuốc chữa bệnh.



Đề xuất chế tài với người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Về một số vấn đề của quảng cáo thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, tham luận tại hội thảo, đại diện Bộ TT-TT cho rằng, niềm tin sai lệch với quảng cáo thực phẩm chức năng còn gia tăng khi rất nhiều quảng cáo vi phạm được truyền tải bởi các nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng.

Thời gian qua, báo chí ghi nhận và phản ánh hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa chính xác về công dụng, tính năng của sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, khiến cộng đồng bức xúc. Hậu quả là nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh mạn tính nhưng lại tin vào quảng cáo lệch lạc, cho rằng sản phẩm đó là "thần dược", bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị bệnh.

Bộ TT-TT đang phối hợp với Bộ VH-TT-DL đề xuất áp dụng chế tài hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật hoặc có hành vi không chuẩn mực căn cứ theo quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm cả trong lĩnh vực quảng cáo.

Cụ thể, đề xuất đưa ra hội đồng thẩm định có đại diện của các bộ, ban, ngành như Bộ VH-TT-DL, Bộ TT-TT, Bộ Công an, đại diện của các chuyên gia trong ngành... nhằm xem xét áp dụng chế tài nêu trên với hành vi quảng cáo sai sự thật, vô trách nhiệm, lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi.

Bộ VH-TT-DL và Bộ TT-TT đang trong quá trình hoàn thiện chi tiết quy trình thí điểm phối hợp để triển khai thực hiện chế tài này trong thời gian sớm nhất.