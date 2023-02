Đề xuất hơn 1.100 tỉ đồng mở rộng 4 km đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành

Kiến nghị được nêu trong báo cáo tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng Đông Nam bộ do Sở GTVT TP.HCM vừa gửi UBND TP.

Dòng xe nối dài chôn chân trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ĐỘC LẬP

Theo Sở GTVT, tuyến TP.HCM - Dầu Giây dài hơn 55 km đã khai thác từ năm 2016 với quy mô 4 làn xe. Hiện nay, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã xây dựng phương án mở rộng cao tốc này đoạn từ sau nút giao An Phú tới nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, VEC kiến nghị giao UBND TP.HCM đầu tư mở rộng đoạn đường dẫn cao tốc từ nút giao An Phú tới đường vành đai 2 do đoạn đường này là đường trong đô thị, đang thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Đoạn đường dẫn cao tốc từ nút giao An Phú đến đường vành đai 2 dài hơn 3,7 km, hiện có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Sở GTVT TP.HCM đề xuất, mở rộng đoạn đường dẫn lên 8 làn xe, mặt đường rộng 36m, tổng vốn khoảng 1.124 tỉ đồng. Việc triển khai được đánh giá thuận lợi khi mặt bằng đã giải phóng từ giai đoạn trước, rộng 116m.

Về phương thức đầu tư, đường dẫn cao tốc đang thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, đồng thời Bộ GTVT đã có văn bản thống nhất theo đề xuất của VEC kiến nghị giao UBND TP thực hiện. Vì vậy, việc sử dụng ngân sách thành phố để triển khai dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là phù hợp.

Ngành giao thông thành phố dự kiến trong năm nay sẽ lập và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, thi công từ quý 2/2025 và hoàn thành công trình năm 2027.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua TP.HCM và Đồng Nai được đầu tư giai đoạn một với tổng vốn 20.600 tỉ đồng. Sau 7 năm khai thác, đường đang bị quá tải, nhất là các dịp lễ, tết. Hiện, tuyến được tính toán mở rộng đoạn từ sau nút giao An Phú đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài gần 24 km, tổng vốn 14.780 tỉ đồng.