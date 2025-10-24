Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất khẩn gần 3.000 tỉ mở rộng đường kẹt xe nhất TP.HCM

Hà Mai
Hà Mai
24/10/2025 16:04 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm thành phố.

Theo Sở Xây dựng, đường Nguyễn Tất Thành hiện có chiều dài gần 2 km, mặt cắt ngang chỉ từ 8 - 14 m, trong khi theo quy hoạch, lộ giới tuyến đường này từ 30 - 40 m. Là tuyến đường nối trung tâm TP.HCM với khu Nam (quận 4, 7 và huyện Nhà Bè trước đây), đường Nguyễn Tất Thành hiện đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm

ẢNH: PHẠM HỮU

Lưu lượng phương tiện trên đường Nguyễn Tất Thành hiện vượt 140% công suất thiết kế, biến nơi đây thành điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất thành phố. Năm 2024, tuyến đường này đứng đầu danh sách các đường ùn tắc giao thông nhất thành phố với 811 lần. Như vậy, bình quân mỗi ngày, trên đường này xảy ra 3 lần ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM sớm chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án trong tháng 10.2025, đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị dự án.

Theo đề xuất, đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận (dài khoảng 2,5 km) sẽ được nâng cấp, mở rộng từ 6 đến 8 làn xe, đảm bảo thông suốt và đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Sở Xây dựng cũng dự kiến xây dựng hầm chui tại nút giao đường Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe, giúp giảm xung đột giao thông và tăng khả năng lưu thông tại khu vực cửa ngõ trung tâm. Một hạng mục quan trọng khác là xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 thay thế cầu hiện hữu đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu lưu thông và tải trọng.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn dự án khoảng 2.950 tỉ đồng.



Tin liên quan

Khu Nam TP.HCM chờ loạt dự án gỡ ùn tắc

Khu Nam TP.HCM chờ loạt dự án gỡ ùn tắc

Người dân khu Nam TP.HCM đang mong mỏi những dự án căn cơ sớm được triển khai, hoàn thành để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Đường Nguyễn Tất Thành ùn tắc TP.HCM ùn tắc TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận