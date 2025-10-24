Đề xuất khẩn gần 3.000 tỉ mở rộng đường kẹt xe nhất TP.HCM

Theo Sở Xây dựng, đường Nguyễn Tất Thành hiện có chiều dài gần 2 km, mặt cắt ngang chỉ từ 8 - 14 m, trong khi theo quy hoạch, lộ giới tuyến đường này từ 30 - 40 m. Là tuyến đường nối trung tâm TP.HCM với khu Nam (quận 4, 7 và huyện Nhà Bè trước đây), đường Nguyễn Tất Thành hiện đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm ẢNH: PHẠM HỮU

Lưu lượng phương tiện trên đường Nguyễn Tất Thành hiện vượt 140% công suất thiết kế, biến nơi đây thành điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất thành phố. Năm 2024, tuyến đường này đứng đầu danh sách các đường ùn tắc giao thông nhất thành phố với 811 lần. Như vậy, bình quân mỗi ngày, trên đường này xảy ra 3 lần ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM sớm chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án trong tháng 10.2025, đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị dự án.

Theo đề xuất, đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận (dài khoảng 2,5 km) sẽ được nâng cấp, mở rộng từ 6 đến 8 làn xe, đảm bảo thông suốt và đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Sở Xây dựng cũng dự kiến xây dựng hầm chui tại nút giao đường Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe, giúp giảm xung đột giao thông và tăng khả năng lưu thông tại khu vực cửa ngõ trung tâm. Một hạng mục quan trọng khác là xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 thay thế cầu hiện hữu đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu lưu thông và tải trọng.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn dự án khoảng 2.950 tỉ đồng.







