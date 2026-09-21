Đề xuất kiểm tra căn cước, VNeID nếu nghi người dưới 18 tuổi mua thuốc lá

Sáng 21.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án luật. Trong số này, có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đọc tờ trình dự án luật ẢNH: QUỐC HỘI

Người bán phải kiểm tra căn cước nếu nghi người mua dưới 18 tuổi

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, đồng thời thực hiện kiểm tra căn cước hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc hộ chiếu đối với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá.

Đồng thời, không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.

Theo Chính phủ, việc bổ sung các nội dung trên nhằm hạn chế tình trạng trẻ em dưới 18 tuổi mua và sử dụng thuốc lá, bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực thi pháp luật.

Tại báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng luật đã quy định cấm người dưới 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá, nên đề nghị không quy định cụ thể biện pháp, hình thức kiểm soát độ tuổi tại luật mà nên chi tiết ở văn bản dưới luật.

Có ý kiến thì đề nghị làm rõ tiêu chí xác định trường hợp "có nghi ngờ", trách nhiệm của người mua nếu không xuất trình giấy tờ để kiểm tra; hoặc giao quyền chủ động cho người bán, nếu nghi ngờ và khách hàng không chứng minh được thì có quyền từ chối bán.

Về quy định cấm bán thuốc lá trong phạm vi 100 m, cơ quan thẩm tra nhận thấy điều này không khả thi trong thực tế, cho rằng nên quy định theo hướng không được bán tại khu vực tiếp giáp với cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và giao Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp giám sát.

Song, cũng có ý kiến nội dung trên cơ bản giữ như luật hiện hành, đề nghị quy định như dự thảo để tránh giảm nhẹ so với hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra ẢNH: QUỐC HỘI

Cấm trưng bày thuốc lá

Cũng tại dự thảo, Chính phủ đề xuất luật hóa quy định cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác.

Cùng đó là cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất các loại này.

Dự thảo còn bổ sung quy định cấm trưng bày thuốc lá. Các đại lý, điểm bán lẻ thuốc lá được trưng bày tối đa một bao, một tút hoặc một hộp (theo quy định hiện hành) trong vòng 6 tháng kể từ ngày luật sửa đổi có hiệu lực.

Việt Nam hiện có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc lá, là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN.

Số liệu Steps năm 2021 cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá ở người trưởng thành Việt Nam là 20,8%, trong đó nam giới chiếm 41,1% và nữ giới 0,6%.

Mặc dù tỷ lệ hút thuốc đã giảm so với thập kỷ trước song tốc độ giảm vẫn còn chậm, chỉ khoảng 3% trong 10 năm.

Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên cũng giảm đáng kể, từ 5,36% (2013) xuống 2,78% (2019) ở nhóm 13 - 17 tuổi.