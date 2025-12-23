Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất làm cáp treo 28 trụ từ sân bay Cỏ Ống tới trung tâm Côn Đảo

Hà Mai
Hà Mai
23/12/2025 17:46 GMT+7

Phương án nằm trong báo cáo của UBND TP.HCM về một số nội dung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với đặc khu Côn Đảo.

Theo UBND TP.HCM, Côn Đảo hiện là đặc khu thuộc TP.HCM, nổi bật với giá trị sinh thái đa dạng và là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm cùng quần thể rừng nguyên sinh ven biển. 

Đề xuất làm cáp treo 28 trụ từ sân bay Cỏ Ống tới trung tâm Côn Đảo- Ảnh 1.

TP.HCM sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng để đột phá đặc khu Côn Đảo

ẢNH: ĐT

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Côn Đảo cũng đối diện với những hạn chế, khó khăn và thách thức như: Hạ tầng kết nối đảo với đất liền (đường hàng không và đường biển) chậm được đầu tư nâng cấp, sự phục vụ mang tính chuyên nghiệp chưa cao. Riêng đối với đường hàng không, năng lực vận chuyển có hạn và sự cố kỹ thuật liên tục xảy ra, nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy vì lý do thời tiết không thuận lợi. Trong khi đó, giá vé máy bay luôn ở trong tình trạng cao, khó tiếp cận. 

Hiện nay, phương thức giao thông kết nối từ sân bay Cỏ Ống về khu vực trung tâm chỉ có duy nhất một tuyến đường bộ quy mô 2 làn xe. Để đáp ứng nhu cầu phát triển Côn Đảo, cùng với dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Côn Đảo, UBND TP.HCM đánh giá cần phải có phương án tăng cường tuyến giao thông kết nối từ sân bay Cỏ Ống về khu vực trung tâm Côn Sơn, trong đó có phương án nâng cấp mở rộng tuyến đường bộ hiện hữu lên 4 làn xe, hoặc phải phát triển thêm tuyến giao thông mới. 

Tuy nhiên, do đặc thù địa hình Côn Đảo, việc nâng cấp mở rộng hoặc phát triển mới các tuyến đường giao thông từ Cỏ Ống về trung tâm bắt buộc phải tác động vào đất rừng. Mỗi phương án mở đưởng sẽ gây các mức tác động khác nhau. 

Đơn cử, nếu mở rộng tuyến đường bộ hiện hữu từ 2 làn xe lên 4 làn xe sẽ phải đào bạt phía vách núi để tạo mặt bằng, do tuyến đường hiện hữu được xây dựng dưạ theo địa hình, hầu hết tuyến một bên là biển, một bên là vách núi (thuộc đất rừng vườn quốc gia). Để mở rộng toàn tuyến, ước tính sẽ phải tác động vào rừng, chuyển đổi hẳn sang mục đích đất giao thông khoảng 15,75 ha.  Bên cạnh đó, việc mở rộng tuyến đường sẽ phải đi theo đường bình đồ, không thể lựa chọn các địa điểm vị trí có rừng nghèo, trảng cỏ, cây bụi… Như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo. 

Với phương án giữ nguyên mặt cắt tuyến đường bộ hiện hữu, không mở rộng, đồng thời xây dựng thêm tuyến giao thông công cộng bằng hệ thống cáp treo (tương tự tuyến cáp treo của Hải Phòng từ đất liền ra Cát Bà), lãnh đạo thành phố cho rằng sẽ hình thành phương thức giao thông công cộng mới. Tuyến cáp treo sẽ kết hợp với tuyến đường bộ hiện hữu, giải quyết được nhu cầu giao thông kết nối từ sân bay Cỏ Ống về khu vực trung tâm, đáp ứng sự phát triển bền vững, dài hạn cho Côn Đảo. 

Theo phương án đề xuất nghiên cứu, tuyến cáp treo sẽ đi qua khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia, đi trên không nên sẽ không gây tác động lớn đến rừng. Tuy nhiên, để làm cáp trao sẽ cần phải xây dựng các trụ đỡ đường cáp trên không, công trình phụ trợ nên sẽ tác động (một phần, không phải chuyển đổi mục đích đất rừng) vào diện tích rừng của vườn quốc gia khoảng 03 ha. 

Lãnh đạo thành phố dự kiến việc thiết kế và xây dựng cáp treo, công trình phụ trợ sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Các hạng mục xây dựng trụ đỡ cáp treo, công trình phụ trợ sẽ lưạ chọn thực hiện ở những nơi đất trống, đất có trảng cỏ cây bụi dây leo, để không ảnh hưởng lớn đến diện tích có cây rừng, nhằm giảm tối đa tác động đến hệ sinh thái của vườn quốc gia. 

So sánh giữa 2 phương án, UBND TP đánh giá việc đầu tư tuyến giao thông công cộng bằng 28 hệ thống cáp treo là phương án giảm thiểu tối đa tác động vào rừng và hệ sinh thái của Vườn quốc gia, giảm hơn 5 lần so với phương án mở rộng tuyến giao thông hiện hữu.


Đưa Côn Đảo thành biểu tượng du lịch biển đảo quốc tế

Đưa Côn Đảo thành biểu tượng du lịch biển đảo quốc tế

Với hơn 70 dự án tổng vốn hơn 21.000 tỉ đồng, TP.HCM chính thức khởi động kế hoạch xây dựng đặc khu Côn Đảo thành đô thị biển sinh thái, di sản và du lịch tầm quốc tế trong 5 năm tới.

