Đề xuất lập Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam

Chiều 10.3, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn đường sắt.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mục tiêu cơ cấu lại nhằm chuyển đổi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) - công ty con.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tái cơ cấu thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam ẢNH: T.N

Bộ Tài chính đề xuất thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con trên cơ sở chuyển đổi mô hình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo năng lực theo yêu cầu để tham gia triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035, giá trị sản lượng và doanh thu toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (sau khi thành lập) sẽ tăng bình quân từ 10%/năm trở lên.

Nội dung cơ cấu lại bao gồm: ngành nghề kinh doanh; phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của doanh nghiệp; phương án cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý; kế hoạch/danh mục sắp xếp, cơ cấu lại công ty mẹ, các đơn vị thành viên; lộ trình thực hiện.

Theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, thực tiễn phát triển hệ thống đường sắt trong nước và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển mạnh như Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều tổ chức doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn để tập trung nguồn lực. Vì vậy, việc định hướng nâng cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành tập đoàn là cần thiết.

Phó thủ tướng cũng lưu ý, việc chuyển sang mô hình tập đoàn phải tạo được động lực phát triển thực chất từ bên trong, tránh tình trạng "bình mới rượu cũ".

Nếu hình thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam sẽ tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo trong ngành đường sắt (chế tạo toa xe, đầu máy, thiết bị).

Đồng thời, phát triển logistics, quản lý và khai thác các hệ thống đường sắt cao tốc và các tuyến đường sắt khác; khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt, đồng thời tăng cường liên kết với khu vực tư nhân để mở rộng hệ sinh thái phát triển ngành.

Trước đó, theo đề xuất của Bộ Tài chính về lộ trình hình thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, đến cuối năm 2027, Tổng công ty Công nghiệp đường sắt Việt Nam sẽ được thành lập. Đến cuối năm 2029, thành lập Công ty TNHH MTV Điện khí hóa đường sắt Việt Nam; đến cuối năm 2031 hình thành Tổng công ty Kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam.

Về nguồn lực tài chính, Bộ Tài chính cho biết sẽ xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ cho tập đoàn theo quy định pháp luật. Đường sắt dự kiến tiếp nhận thêm tài sản công từ tuyến Đà Lạt - Trại Mát và một số ga như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Sài Gòn. Riêng tuyến Đà Lạt - Trại Mát được ước tính có giá trị khoảng 50 tỉ đồng, qua đó nâng mức vốn điều lệ dự kiến của tập đoàn trong giai đoạn 2026 - 2030 lên gần 32.410 tỉ đồng và giai đoạn 2031 - 2035 lên hơn 49.780 tỉ đồng.