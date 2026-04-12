Đề xuất lập ủy ban đánh giá năng lực ông Trump

Nếu dự luật được thông qua, "Ủy ban về năng lực thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của tổng thống" sẽ được thành lập. Ủy ban dự kiến gồm 17 thành viên lưỡng đảng, có nhiệm vụ đánh giá liệu tổng thống có đủ năng lực thể chất hoặc tinh thần để tiếp tục điều hành đất nước hay không. Ủy ban chỉ bắt đầu cuộc đánh giá khi lưỡng viện Quốc hội thông qua nghị quyết chung yêu cầu xem xét năng lực điều hành của tổng thống. Sau cuộc kiểm tra, ủy ban báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện lâm thời để khởi động các thủ tục theo Tu chính án thứ 25, cơ chế cho phép tạm thời tước quyền tổng thống nếu ông bị cho là không thể thực hiện nhiệm vụ.

Tổng thống Trump ngày 10.4 Ảnh: Reuters

Dự luật được nhắc đến khi một số nghị sĩ Dân chủ gần đây thảo luận khả năng luận tội tổng thống hoặc kích hoạt Tu chính án thứ 25. Tranh luận đã nổi lên tại Quốc hội Mỹ về chiến dịch quân sự chống Iran, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump cảnh báo "cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt" nếu Iran không cho phép tàu thuyền đi lại tự do qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, dự luật của ông Raskin được đánh giá là khó được thông qua, do đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng bị Hạ viện luận tội 2 lần, nhưng đều được Thượng viện khi đó do đảng Cộng hòa kiểm soát tuyên trắng án.