Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030

Bộ Tài chính cho biết, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, trong đó quy định ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin.

Cụ thể, trong 3 năm kể từ 1.3.2022, ô tô điện nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng xe ô tô điện chạy pin, ngày 28.2.2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, kéo dài thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết tháng 2.2027.

Bộ Tài chính đánh giá quá trình triển khai thực hiện mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với xe ô tô điện chạy pin thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành, có tác động đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô điện chạy pin. Đồng thời, ctác động đối với môi trường không khí và tác động đối với thu ngân sách nhà nước.

Thực tế, trong những năm gần đây, đặc biệt đến năm 2025, thị trường ô tô điện toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ, trở thành một phần trọng yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Doanh số năm 2024 đã vượt mốc 17 triệu xe (chiếm hơn 20%) và dự kiến vượt 20 triệu xe (chiếm hơn 25%) vào năm 2025.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng xe lưu hành, hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các quốc gia trên thế giới có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng, chính sách lệ phí trước bạ và các khoản thu khi đăng ký trở thành công cụ phổ biến được nhiều quốc gia sử dụng.

Trước nhu cầu thực tiễn như vậy, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2022/NĐ-CP theo hướng kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, ngoài ưu đãi lệ phí trước bạ, ô tô điện còn được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể, được hưởng mức thuế từ 1 - 3% (tùy loại xe) đến hết 28.2.2027; từ 1.3.2027 sẽ tăng lên từ 4 -11%. Cùng với đó, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô điện sẽ được ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện 0%, nếu đạt sản lượng riêng và chung tối thiểu theo quy định.



