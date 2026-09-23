Đề xuất mới nhất về BHXH bắt buộc với tài xế công nghệ

Ngày 23.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số ẢNH: T.N

Theo dự thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Tờ trình của Chính phủ cho hay, quy định như dự thảo giúp đảm bảo sự phù hợp, khả thi về lộ trình mở rộng độ bao phủ chính sách BHXH đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá toàn diện trong quá trình xây dựng nghị quyết mới về chính sách tiền lương và BHXH để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội cơ bản tán thành nội dung trên, nhằm từng bước mở rộng diện tham gia, bảo đảm quyền an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28.

Tuy nhiên, quy định nhóm đối tượng "người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số" phải tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng.

Thường trực đề nghị Chính phủ xác định cụ thể đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về lao động, việc làm và các lĩnh vực có liên quan.

Mở rộng danh mục đầu tư quỹ BHXH

Dự thảo cũng sửa đổi, hoàn thiện liên quan đến khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH.

Theo đó, danh mục đầu tư của quỹ BHXH bao gồm tiền gửi, được mở rộng phạm vi với "ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, có chất lượng tốt, mức độ an toàn cao theo đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng".

Chính phủ cho rằng, phương án trên vừa bảo đảm nguyên tắc an toàn vừa góp phần mở rộng danh mục đầu tư so với luật hiện hành.

Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội cơ bản tán thành về nguyên tắc việc mở rộng danh mục đầu tư quỹ BHXH, nhưng đề nghị đặc biệt coi trọng yêu cầu an toàn.

Chính phủ cần quy định tiêu chí và xác định rõ đối tượng đầu tư; báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương mở rộng này do đây chính sách mới, phức tạp, nhạy cảm và có tác động lớn đến quyền lợi của đông đảo người lao động.