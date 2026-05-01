Đề xuất mới: Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tư pháp mới đây công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Dự thảo này do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nội dung mới về ngưỡng nợ tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (từ 1 triệu đồng trở lên).

Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ 29.815 tỉ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỉ đồng.

Trong số này, có tới 496.200 người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng (chiếm 51,5%), với tổng số tiền chỉ khoảng 66 tỉ đồng.

Đến nay có khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ biện pháp này.

Từ thực tế trên, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng trở lên và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài trường hợp mới như đề xuất, dự thảo giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như hiện hành.

Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong 24 giờ

Một nội dung khác được Bộ Tài chính đề xuất là bổ sung quy định về việc thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày hoặc chậm nhất không quá 24 giờ.

Theo đó, đối với người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an ngay trong ngày hoặc chậm nhất không quá 24 giờ, kể từ khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ hoặc được xóa tiền thuế nợ theo quy định

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Trước khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài 30 ngày mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế gửi thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đồng thời gửi người nộp thuế và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được gửi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bằng việc truyền nhận dữ liệu số giữa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan quản lý thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.