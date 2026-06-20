Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Lễ Quốc khánh gây chú ý: Cha mẹ nói gì?

Mong có thêm cơ hội đồng hành cùng con

Khi biết thông tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung thêm 2 ngày dịp Lễ Quốc khánh, anh Phạm Văn Quân (P. An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết hoàn toàn ủng hộ.

“Nếu được nghỉ thêm theo đề xuất, tôi chắc chắn sẽ dành thời gian đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Những dịp như vậy không phải năm nào phụ huynh cũng có cơ hội tham dự”, anh Quân nói.

Theo các chuyên gia, sự hiện diện của cha mẹ trong ngày khai giảng có ý nghĩa tích cực với trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là trẻ cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của phụ huynh trong suốt quá trình học tập. ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Theo anh Quân, ngày khai giảng không đơn thuần là một buổi lễ mà còn là dấu mốc quan trọng đối với nhiều học sinh, đặc biệt là những em lần đầu bước vào môi trường học tập mới.

“Sự có mặt của bố mẹ giúp con tự tin và yên tâm hơn trong ngày đầu năm học. Đồng thời, phụ huynh cũng có cơ hội trực tiếp cảm nhận môi trường học tập, thầy cô và không khí của ngôi trường mà con sẽ gắn bó trong thời gian tới”, anh Quân chia sẻ.

Điều khiến anh luôn trăn trở là nhiều năm qua, công việc khiến anh hiếm khi có cơ hội đồng hành cùng con trong ngày khai giảng. “Từng có lần con hỏi tôi: "Sao bố chưa từng đưa con đi khai giảng?. Nghe con hỏi vậy, tôi cũng thấy chạnh lòng”, anh Quân kể.

Tuy nhiên, dù đồng tình với đề xuất, nhiều phụ huynh cho rằng vẫn sẽ có những nhóm lao động khó sắp xếp thời gian tham dự lễ khai giảng cùng con do đặc thù công việc.

Còn chị Lương Thị Mai (P.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết bản thân từng nhiều năm bỏ lỡ ngày khai giảng của con khi còn làm giáo viên mầm non. “Tôi rất ủng hộ những chính sách giúp phụ huynh có thêm cơ hội đồng hành cùng con trong các cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, với những ngành nghề đặc thù như giáo dục, y tế hay dịch vụ, việc tham dự ngày khai giảng của con vẫn không phải điều dễ dàng dù có thêm ngày nghỉ”, chị Mai nói.

Chị nhớ nhất lễ khai giảng năm con học lớp 2, khi lần đầu tiên có thể trực tiếp đưa con đến trường sau khi chuyển sang công việc mới. “Tôi cảm thấy rất hồi hộp và xúc động. Trước đó nhiều năm, vì công việc không cho phép nên tôi chưa từng đưa con đi khai giảng”, chị kể.

Nhiều phụ huynh cho rằng nếu đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh được thông qua, họ sẽ có thêm cơ hội sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng của năm học ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Theo chị Mai, thời điểm còn làm giáo viên mầm non, ngày khai giảng của con cũng là lúc chị tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng tại trường nơi mình công tác.

“Nhìn các bạn được bố mẹ đưa đến trường, còn con mình nhiều năm không có bố hoặc mẹ đi cùng, tôi thấy rất thương và có chút tủi thân thay cho con. Nhưng vì đặc thù công việc nên cũng không biết làm thế nào khác”, chị Mai chia sẻ.

Sự đồng hành không chỉ nằm ở một ngày

Theo thạc sĩ tâm lý học Lê Minh Huân, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tâm lý - giáo dục An Nhiên (TP.HCM), sự hiện diện của cha mẹ trong ngày khai giảng, đặc biệt với học sinh lớp 1, mang ý nghĩa tích cực về mặt tâm lý.

“Trẻ biết rằng bên ngoài cổng trường hay dưới sân trường vẫn có cha mẹ dõi theo mình. Điều đó giúp các em cảm thấy an tâm hơn trong những ngày đầu đi học”, ông Huân cho biết.

Từ góc độ chuyên môn, ông Huân đánh giá những đề xuất tạo điều kiện để phụ huynh có thêm thời gian đồng hành cùng con trong các cột mốc học đường là điều đáng được khuyến khích. “Không chỉ trẻ cần sự đồng hành ấy mà chính cha mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn khi được trực tiếp ở bên con trong những thời khắc quan trọng”, ông Huân nói.

Trong khi đó, tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (TP.HCM), cho rằng việc cha mẹ đồng hành cùng con trong các cột mốc học đường là điều rất ý nghĩa, nhưng sự hiện diện trực tiếp chỉ là một trong nhiều cách thể hiện sự quan tâm.

“Bản thân việc cha mẹ có mặt cùng trẻ trong ngày khai giảng hay lễ tổng kết không phải yếu tố quyết định. Điều quan trọng hơn là đứa trẻ có cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ trong suốt quá trình học tập hay không”, bà Thúy nói.

Theo bà Thúy, ngay cả khi không thể tham dự lễ khai giảng vì đặc thù công việc, phụ huynh vẫn có thể giúp con cảm nhận được sự đồng hành thông qua những việc làm giản dị như cùng con chuẩn bị sách vở, đồng phục, sắp xếp góc học tập, trò chuyện trước và sau ngày khai giảng hoặc dành thời gian lắng nghe những cảm xúc, trải nghiệm của con khi đi học.

Về đề xuất tạo điều kiện để phụ huynh tham gia ngày khai giảng cùng con, bà Thúy cho rằng đây là một ý tưởng mang tính nhân văn, xuất phát từ mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, việc có nên quy định cho người lao động nghỉ hay không cần được cân nhắc trên nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành xã hội.

“Tôi ủng hộ việc khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho phụ huynh có nhu cầu được nghỉ để đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Tuy nhiên, đây nên là sự khuyến khích thay vì bắt buộc”, bà Thúy nói.



