Đề xuất người đến khiếu nại, tố cáo phải nêu rõ họ tên, số căn cước

Sáng 11.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiếp công dân, luật Khiếu nại, luật Tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng

Theo tờ trình, để bảo đảm phù hợp thực tế và tránh trường hợp mạo danh, lợi dụng, dự thảo luật quy định người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến nơi tiếp công dân có nghĩa vụ "nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu; trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền".

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, nhất là trường hợp ở xa, đi lại khó khăn, dự thảo luật bổ sung quy định công dân được lựa chọn hình thức tiếp công dân trực tiếp hoặc trực tuyến.

Tiếp công dân trực tuyến là việc cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân sử dụng thiết bị điện tử được kết nối với nhau thông qua môi trường mạng tại nơi tiếp công dân để đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn công dân việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Biên bản làm việc, dữ liệu, tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tiếp công dân trực tuyến được bảo đảm, có giá trị pháp lý và là căn cứ để giải quyết vụ việc.

Đáng chú ý, dự thảo còn quy định chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Quy định này bảo đảm đồng bộ với quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền cấp xã hiện nay.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ; cấp xã hiện nay có cán bộ tiếp công dân thường xuyên; khi cần thiết, chủ tịch UBND cấp xã có thể tiếp công dân đột xuất để kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình ẢNH: GIA HÂN

Chưa được coi là công dân Việt Nam có thuộc phạm vi điều chỉnh?

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, đa số ý kiến tán thành với việc bổ sung quy định "nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu…".

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn các trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, chưa được coi là công dân Việt Nam có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hay không; nghiên cứu quy định cụ thể trong luật để tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhóm này.

Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cũng tán thành với quy định của dự thảo luật về hình thức tiếp công dân trực tuyến nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời giảm áp lực tại trụ sở tiếp công dân.

Song, có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá thêm về hiệu quả của việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trong thời gian qua, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối giữa trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với trụ sở tiếp công dân ở T.Ư, giữa trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với các điểm tiếp công dân cấp tỉnh và cấp xã...

Cùng đó là nghiên cứu xây dựng, ban hành nghị định của Chính phủ cùng thời điểm có hiệu lực của luật sau khi được Quốc hội thông qua; trong đó quy định chi tiết trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp công dân trực tuyến.

Cần bảo đảm phù hợp với điều hạ tầng, kinh tế - kỹ thuật của từng địa phương, quy định chặt chẽ về cơ chế thu thập, tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác trong tiếp công dân trực tuyến, kịp thời xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.