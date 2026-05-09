Đề xuất nhiều cơ chế phát triển 3 loại mô hình nông nghiệp ở Hà Nội

TTKN
09/05/2026 19:16 GMT+7

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có 126 xã/phường, trong đó, có 75 xã và 4 phường tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện đất nông nghiệp là 196.626 ha.

Hà Nội hiện có 79 xã phường tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp

ẢNH: XUÂN PHÚC

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang trực tiếp làm thu hẹp và chia cắt quỹ đất sản xuất. Trong giai đoạn mới, việc chuyển dịch sang các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị là hướng đi tất yếu.

Theo dự thảo, ngân sách thành phố đầu tư 100% kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nội đồng, thủy lợi nội đồng, hạ tầng số phục vụ các mô hình thí điểm. UBND cấp xã là chủ đầu tư dự án. Các hạng mục đầu tư, nội dung đầu tư được thực hiện phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động sản xuất của mô hình.

Khi trực tiếp tham gia sản xuất theo mô hình thí điểm, đối với các tổ chức, cá nhân không nhận hỗ trợ giống, vật tư theo quy định thì được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền tương đương với 50% chi phí mua giống, vật tư của mô hình căn cứ xác định trên hóa đơn, chứng từ tài chính hợp lệ theo quy định của pháp luật nhưng không quá 500 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Tổng mức hỗ trợ tối đa 3 tỉ đồng/tổ chức, cá nhân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc thực hiện thí điểm các mô hình nông nghiệp trên sẽ tạo động lực để chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp đô thị, tối ưu hóa giá trị trên một đơn vị diện tích và bảo vệ môi trường bền vững.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đô thị hóa đầu tư Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội
