Đề xuất Quốc hội bổ sung ngày 27.7 được nghỉ hưởng nguyên lương

Góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều luật Lao động sáng 9.11, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An), Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, quan tâm đến quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Theo bộ luật Lao động, hàng năm, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày. Dự thảo luật Lao động đã bổ sung thêm ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An) ẢNH: GIA HÂN

Tuy nhiên, đại biểu Hội đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27.7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Ông Hội phân tích, hiện nay, đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm đối với người có công. Hướng đến dịp 27.7 hàng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động chú trọng.

Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

"Qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27.7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương", ông Hội cho hay.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo quốc gia phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của các gia đình, nhân dân và của những đồng chí, đồng đội từng cùng nhau chiến đấu trên các chiến trường, ông Hội nêu.

Ông Hội cũng chia sẻ, lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng, xúc động sâu sắc trong lòng người dân. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, những người lao động tự do bán vé số, nhặt ve chai cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ.

"Điển hình như một người nông dân ở Đà Lạt đã chở xuống TP.HCM hơn 4.000 bông hoa cung tiến để nhân dân vẫy chào tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về với nghĩa trang", ông Hội nêu và cho rằng khi có một chủ trương đúng, hợp lòng dân thì sẽ tạo ra động lực, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) hàng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và của cả hệ thống chính trị, theo đại biểu, nếu Quốc hội bổ sung ngày này vào luật cho người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, thì mỗi cá nhân sẽ có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân.

Trước đó, thẩm tra dự thảo luật Lao động, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27.7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Thảo luận tại tổ sau đó, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngày 27.7 có ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc, là dịp tri ân người có công và giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Theo bà Thoa, nếu bổ sung ngày 27.7, tổng số ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương trong năm sẽ là 13 ngày, vẫn không nhiều so với các nước. Việc này cũng giúp phân bố các kỳ nghỉ hợp lý hơn trong năm.