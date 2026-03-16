Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Đề xuất quy định đưa lực lượng Việt Nam ra nước ngoài cứu trợ thảm họa

Đình Huy
16/03/2026 11:18 GMT+7

Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Dự thảo quyết định của Thủ tướng gồm 4 chương, 23 điều, quy định cụ thể về việc tiếp nhận, quản lý, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Đề xuất quy định đưa lực lượng Việt Nam ra nước ngoài cứu trợ thảm họa - Ảnh 1.

Đoàn cứu hộ của Việt Nam tham gia cứu trợ thảm họa động đất ở Myanmar hồi tháng 4.2025

ẢNH: NAM HÙNG

Theo đề xuất, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài gồm: 

Bộ Quốc phòng sẽ huy động Đội Cứu sập; Đội Khắc phục hậu quả về môi trường; Đội Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; Đội Tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển; Trung tâm Cứu nạn tàu ngầm; Bệnh viện dã chiến, đội quân y.

Bộ Công an huy động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm và tham gia cứu nạn, cứu hộ; Đội Y tế sơ cứu khẩn cấp.

Ngoài ra, còn có lực lượng khác do bộ chủ trì quản lý thảm họa, UBND cấp tỉnh thành lập, đưa chuyên gia và lực lượng thuộc quyền tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo quy định lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa phải bảo đảm phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe làm việc trong môi trường khắc nghiệt; trừ người chỉ huy, thành viên từng đội có độ tuổi dưới 50, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Cạnh đó, được huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế; hằng năm được tổ chức tập huấn, diễn tập ít nhất 1 lần.

Hành trang của lực lượng cứu trợ cũng được quy định mang tính chuyên nghiệp cao: trang thiết bị phải chuyên dụng, hiện đại, ưu tiên tiêu chí "gọn, nhẹ, đa năng"; phù hợp với từng loại hình thảm họa, yêu cầu trợ giúp của nước sở tại.

Hy sinh khi cứu trợ thảm họa được xem xét công nhận liệt sĩ

Về quy trình cứu trợ thảm họa, căn cứ quan hệ ngoại giao của Việt Nam và nhu cầu cần trợ giúp đối với quốc gia xảy ra thảm họa, bộ chủ trì quản lý thảm họa chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan gửi đề xuất cử lực lượng tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đến Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh để quyết định chủ trương cử lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại quốc gia xảy ra thảm họa.

Trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày có chủ trương của cấp có thẩm quyền cử lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài để hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh liên quan quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Dự thảo cũng quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa. Theo đó, bên cạnh việc giữ nguyên lương và phụ cấp trong nước, các chiến sĩ còn được hưởng phụ cấp đặc thù làm nhiệm vụ ở nước ngoài và phụ cấp làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại; công tác phí đi nước ngoài, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định.

Trong trường hợp rủi ro cao nhất, nếu chiến sĩ hy sinh hoặc bị thương, sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ hoặc hưởng chế độ người có công, đảm bảo thân nhân được chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cứu hộ, Cứu nạn cho biết, thời gian lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo từ nay đến hết ngày 27.3.2026.

Tin liên quan

Việt Nam lần đầu có khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình đạt chuẩn quốc tế

Việt Nam lần đầu có khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình đạt chuẩn quốc tế

Lần đầu tiên Việt Nam có một khóa huấn luyện trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được Liên Hiệp Quốc công nhận đạt chuẩn, đánh dấu bước phát triển quan trọng về năng lực huấn luyện và hội nhập quốc tế của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Bộ Quốc phòng Bộ Công an thảm họa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận