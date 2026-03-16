Đề xuất quy định đưa lực lượng Việt Nam ra nước ngoài cứu trợ thảm họa

Dự thảo quyết định của Thủ tướng gồm 4 chương, 23 điều, quy định cụ thể về việc tiếp nhận, quản lý, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Đoàn cứu hộ của Việt Nam tham gia cứu trợ thảm họa động đất ở Myanmar hồi tháng 4.2025 ẢNH: NAM HÙNG

Theo đề xuất, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài gồm:

Bộ Quốc phòng sẽ huy động Đội Cứu sập; Đội Khắc phục hậu quả về môi trường; Đội Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; Đội Tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển; Trung tâm Cứu nạn tàu ngầm; Bệnh viện dã chiến, đội quân y.

Bộ Công an huy động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm và tham gia cứu nạn, cứu hộ; Đội Y tế sơ cứu khẩn cấp.

Ngoài ra, còn có lực lượng khác do bộ chủ trì quản lý thảm họa, UBND cấp tỉnh thành lập, đưa chuyên gia và lực lượng thuộc quyền tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo quy định lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa phải bảo đảm phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe làm việc trong môi trường khắc nghiệt; trừ người chỉ huy, thành viên từng đội có độ tuổi dưới 50, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Cạnh đó, được huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế; hằng năm được tổ chức tập huấn, diễn tập ít nhất 1 lần.

Hành trang của lực lượng cứu trợ cũng được quy định mang tính chuyên nghiệp cao: trang thiết bị phải chuyên dụng, hiện đại, ưu tiên tiêu chí "gọn, nhẹ, đa năng"; phù hợp với từng loại hình thảm họa, yêu cầu trợ giúp của nước sở tại.

Hy sinh khi cứu trợ thảm họa được xem xét công nhận liệt sĩ

Về quy trình cứu trợ thảm họa, căn cứ quan hệ ngoại giao của Việt Nam và nhu cầu cần trợ giúp đối với quốc gia xảy ra thảm họa, bộ chủ trì quản lý thảm họa chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan gửi đề xuất cử lực lượng tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đến Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh để quyết định chủ trương cử lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại quốc gia xảy ra thảm họa.

Trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày có chủ trương của cấp có thẩm quyền cử lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài để hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh liên quan quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Dự thảo cũng quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa. Theo đó, bên cạnh việc giữ nguyên lương và phụ cấp trong nước, các chiến sĩ còn được hưởng phụ cấp đặc thù làm nhiệm vụ ở nước ngoài và phụ cấp làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại; công tác phí đi nước ngoài, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định.

Trong trường hợp rủi ro cao nhất, nếu chiến sĩ hy sinh hoặc bị thương, sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ hoặc hưởng chế độ người có công, đảm bảo thân nhân được chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cứu hộ, Cứu nạn cho biết, thời gian lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo từ nay đến hết ngày 27.3.2026.