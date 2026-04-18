Đề xuất rút ngắn thủ tục cấp phép, tránh cảnh tàu bay 'nằm sân' quá lâu

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Hàng không dân dụng Việt Nam về hoạt động bay để trình cấp có thẩm quyền ban hành, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay đối với một số loại chuyến bay so với quy định hiện hành.

Cụ thể, thời hạn nộp hồ sơ đối với chuyến bay thường lệ được đề xuất giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày; chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; chuyến bay qua không thường lệ giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Song song, dự thảo cũng đề xuất rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan cấp phép bay. Theo đó, thời gian xử lý đối với chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến được rút từ 3 ngày xuống còn 2 ngày; chuyến bay không phải vận tải hàng không thương mại giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày; các trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt sẽ được giải quyết ngay, thay vì mất từ 12 giờ đến 2 ngày như trước.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh này sẽ tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các đơn vị khai thác tàu bay trong xây dựng kế hoạch khai thác, đồng thời giảm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác vùng trời.

Cùng với với việc cải cách thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động bay.

Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung quy định cấp phép bay đối với tàu bay dân dụng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong vùng trời hàng không dân dụng và vùng trời sân bay dùng chung; tàu bay quân sự nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; bổ sung quy định đối với các chuyến bay vận tải hàng không chuyên dùng và hàng không chung khai thác bằng tàu bay mang quốc tịch Việt Nam...

Về thẩm quyền, dự thảo xác định Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan cấp phép bay đối với các chuyến bay nêu trên, đồng thời giao VATM sử dụng thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu thay cho phép bay nhằm bảo đảm tính kịp thời trong hoạt động khai thác.

Cơ chế này cũng được áp dụng đối với việc sửa đổi phép bay trong các trường hợp chuyến bay phải chuyển hướng bắt buộc do thời tiết, kỹ thuật, nhân đạo, an toàn hoặc khi thay đổi số hiệu chuyến bay do chậm giờ sang ngày kế tiếp.