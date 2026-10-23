Đề xuất san bằng núi Một: Người dân đồng thuận di dời nhưng canh cánh nỗi lo nơi ở mới

Người dân ở núi Một (Quy Nhơn) đồng thuận di dời để tránh sạt lở, nhưng canh cánh nỗi lo đền bù, tái định cư và cuộc sống sau khi rời nơi gắn bó hàng chục năm.