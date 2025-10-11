Đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bệnh viện Bạch Mai

Bộ Y tế lần đầu đề xuất thành lập chuỗi bệnh viện

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của T.Ư.

Theo phương án của Bộ Y tế đề xuất, nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ có chuỗi bệnh viện, sau khi tiếp nhận Bệnh viện E, theo đề xuất của Bộ Y tế ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, trong số 39 bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế đề xuất 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc. Trong đó, tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế gồm các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện Phụ sản T.Ư, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất… nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa T.Ư hoặc các đơn vị quy mô lớn.

Đơn cử, Bệnh viện Chỉnh hình - phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Chỉnh hình - phục hồi chức năng TP.HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất...

Đáng lưu ý, theo đề xuất của Bộ Y tế, Bệnh viện E trở thành cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, hình thành chuỗi bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đề xuất mô hình này.

Bộ Y tế hiện quản lý trực tiếp 90 đơn vị (bao gồm 4 bệnh viện sẽ thực hiện bàn giao trong năm 2025). Trong đó, cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước có 3 viện; khối khám chữa bệnh 35 bệnh viện; 11 đơn vị khối dự phòng; 12 đơn vị khối đào tạo (trong đó có 1 trường cao đẳng); khối kiểm định, kiểm nghiệm có 5 đơn vị; khối thiết bị, dược và vắc xin sinh phẩm y tế có 3 đơn vị; khối pháp y và pháp y tâm thần 8 đơn vị (3 viện, 5 trung tâm) và các cơ quan, tổ chức trung tâm.

Đề xuất chuyển nhiều bệnh viện chuyên khoa về địa phương

Bộ Y tế cũng đề xuất chuyển về địa phương 13 đơn vị, tổ chức lại 11 đơn vị. Trong đó, nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý và khai thác cơ sở vật chất.

Trong số này, có Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa (chuyển về tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 74 T.Ư (chuyển về tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (chuyển về TP.Đà Nẵng).

Cùng đó, một số bệnh viện được đề xuất chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện Chỉnh hình - phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 T.Ư và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng T.Ư chuyển về Trường đại học Y Hà Nội…

Xây dựng đầu mối về y tế dự phòng quốc gia

Đối với khối pháp y và pháp y tâm thần, Bộ Y tế cho biết đang trực tiếp quản lý 8 đơn vị. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về giám định pháp y tâm thần cơ bản đã bảo đảm thống nhất theo luật Giám định tư pháp.

Bộ Y tế đề nghị sửa luật Giám định tư pháp và chuyển giao nguyên trạng 5 trung tâm về địa phương quản lý; đề xuất sắp xếp lại khối phòng bệnh nhằm xây dựng một đầu mối mạnh về y tế dự phòng quốc gia.

Trong đó, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) T.Ư.

Với khối kiểm định, kiểm nghiệm và thiết bị, dược, thực phẩm và vắc xin sinh phẩm y tế, Bộ Y tế đề xuất các đơn vị này tiếp tục là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của các đơn vị, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.