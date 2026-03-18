Chính trị

Đề xuất sửa luật Thi đua, khen thưởng, 'thành tích đến đâu khen thưởng đến đó'

Văn Chung
18/03/2026 11:32 GMT+7

Ngày 18.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đợt 2 phiên họp 55, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, dự thảo luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 48/96 điều của luật Thi đua, khen thưởng.

Đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cơ sở

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại phiên họp sáng 18.3

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, nội dung cơ bản của dự thảo luật tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; quy định tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; quy định về thẩm quyền khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền đề nghị khen thưởng; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính cũng như quỹ thi đua, khen thưởng.

Theo tờ trình của Chính phủ, về tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cơ sở, dự thảo sửa đổi, điều chỉnh tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền đánh giá hiệu quả.

Nguyên tắc khen thưởng trong dự thảo luật cũng được đổi mới theo hướng "thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải được tặng hình thức khen thưởng ở mức thấp mới được tặng hình thức khen thưởng ở mức cao hơn".

Quy định này, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cho phép khen thưởng kịp thời, đặc biệt đối với các thành tích đột xuất, không cần phải chờ đợi quá trình tích lũy danh hiệu theo tuần tự.

Dự thảo đề xuất bổ sung nguyên tắc "chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ".

Đảm bảo công bằng, bền vững của quỹ thi đua khen thưởng

Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tán thành việc sửa đổi, bổ sung dự án luật, lưu ý việc tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương cần có hướng dẫn để đảm bảo thống nhất khi triển khai. Ông đề nghị cân nhắc các tiêu chí như "dám đổi mới", "có giải pháp đột phá" do khó định lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu sáng 18.3

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý việc mở rộng đối tượng và tăng số lần xét tặng danh hiệu có thể làm tăng chi thưởng và chi phí quản lý, vì vậy, cần bổ sung đánh giá tác động tài chính trong hồ sơ dự án luật.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá tính khả thi của quy định giao người đứng đầu bộ, ngành, địa phương công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc giao Chính phủ quy định.

Đồng thời, báo cáo thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu giải pháp bảo đảm tính ổn định, minh bạch và tránh khen thưởng tràn lan.

Sửa đổi luật Thi đua, khen thưởng cho phù hợp thực tế

Sáng 3.6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ.

