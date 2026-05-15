Đề xuất tăng chiều dài hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khởi công trong quý 3

Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính, tiếp thu giải trình góp ý, điều chỉnh tờ trình lần thứ 2 về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ).

Dự án sẽ hình thành 2 đảo nhân tạo hai bên khu vực thông thuyền nhằm thuận lợi cho thi công, thay cho phương án làm cầu cao khoảng 60 m

Theo phương án ban đầu, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), kết nối đường Mai Sao - Bến Đình, giao đường 30/4 tại Vũng Tàu. Toàn tuyến có khoảng 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn, đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái.

Ở lần điều chỉnh này, phương án mới của chủ đầu tư nâng chiều dài hầm vượt biển lên gần 3,9 km, trong đó khoảng 3 km là hầm dìm dưới đáy biển. Phần cầu vượt biển cũng tăng thêm khoảng 200 m, lên hơn 8 km. Trong khi đó, đường dẫn hai đầu tuyến giảm còn gần 1,9 km, rút ngắn khoảng một km so với đề xuất trước.

Dự án được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc 80 km/giờ. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 93.016 tỉ đồng, bao gồm lãi vay, thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư tự thu xếp vốn, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng; đổi lại, nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Phía nhà đầu tư dự kiến nếu được UBND TP phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lần này, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sớm thì ngay trong quý 2 này sẽ tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BT. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện ngay sau đó để khởi công dự án luôn trong quý 3, hoàn thành sau 3 năm xây dựng - vận hành quý 3/2029.

Hầm ngầm dưới biển trên tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Nhà đầu tư kiến nghị UBND TPHCM xem xét trình HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư dự án, chấp thuận thực hiện theo phương thức PPP - hợp đồng BT.

Đồng thời, cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và sử dụng quỹ đất theo danh mục đề xuất để thanh toán hợp đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TP.HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ hơn 1 giờ. TP.HCM cũng sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối như mở rộng đường Rừng Sác, xây dựng cầu Cần Giờ, mở tuyến đường từ trung tâm Nguyễn Thị Thập… Dự kiến tổng thời gian di chuyển khoảng 70 phút, trong khi hiện nay đi theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua Đồng Nai rồi về Bà Rịa-Vũng Tàu cũ thì rất khó tính chính xác thời gian do có những lúc ùn tắc.



