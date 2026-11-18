Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà người có công ẢNH: TTXVN

Theo đó, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng dịp tết năm 2027.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm việc tặng quà đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hai mức quà tết 600.000 đồng và 300.000 đồng

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, mức quà tết năm 2027 dự kiến giữ nguyên như năm 2026, gồm hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Nhóm này còn gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra, đối tượng được nhận mức quà 600.000 đồng còn có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm người có công với cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Trong đó, người có công được nhận mức quà này gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Cùng với đó là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, tổng kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng dịp tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 là hơn 530 tỉ đồng.