Đề xuất thêm bài sát hạch thực hành, thi giấy phép lái xe máy sẽ khó hơn

Cục Cảnh sát giao thông vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA (Thông tư 12/2025) của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Theo đó, bên cạnh đề xuất bỏ nội dung thi mô phỏng các tình huống giao thông; quy định mới về trình tự sát hạch lái xe mô tô, ô tô (thí sinh đạt phần thi lý thuyết thì tiếp tục thực hiện phần thi sát hạch thực hành kỹ năng lái xe); dự thảo Thông tư cũng đề xuất bổ sung thêm nội dung bài thi sát hạch thực hành trên sa hình giấy phép lái xe máy hạng A, A1.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng đề xuất bổ sung nhiều nội dung mới trong bài thi sát hạch thực hành trên sa hình ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, dự thảo quy định đối với giấy phép lái xe máy hạng A, A1 bài thi thực hành sa hình sẽ có hai phần, gồm: "Bài hình tổng hợp số 1" và "Bài hình tổng hợp số 2" theo phụ lục số I ban hành kèm theo thông tư này. Thí sinh phải thi đạt lý thuyết mới được thi bài hình số tổng hợp số 1 và thi đạt bài hình tổng hợp số 1 mới được thi bài hình tổng hợp số 2. Hiện tại, theo khoản 1, điều 12, Thông tư số 12/2025/TT-BCA "Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình".

Bên cạnh đó, theo Thông tư 12/2025 hiện vẫn đang được áp dụng, người dự sát hạch giấy phép lái xe máy hạng A, A1 chỉ phải trải qua 4 nội dung thi sát hạch thực hành trên sa hình, gồm: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản và qua đường gồ ghề.

Tuy nhiên, để phù hợp hơn với điều kiện thực tế khi tham gia giao thông, đồng thời giúp người lái tăng kỹ năng xử lý tình huống, phụ lục dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng đề xuất bổ sung nhiều nội dung mới trong bài thi sát hạch thực hành trên sa hình. Chính vì vậy, độ khó theo đó cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi sự tập trung và quan sát cao.

Nội dung bài thi sát hạch thực hành trên sa hình với xe máy ẢNH: CỤC CSGT

Cụ thể, các nội dung kỹ năng mới được đề xuất bổ sung vào bài thi sát hạch thực hành trên sa hình gồm: Kiểm tra an toàn, xi-nhan trước khi khởi hành; tăng số; dừng xe đúng vị trí; lái xe đi chậm tối thiểu 15 giây; xi-nhan chuyển hướng đồng thời quan sát an toàn; kiểm soát tốc độ trong khoảng 40 - 50 km/giờ; phanh khẩn cấp; dừng xe an toàn và xuống xe.

Trong đó, đáng chú ý là bài thi kiểm soát tốc độ trong khoảng 40 - 50 km/giờ; phanh khẩn cấp… đòi hỏi thí sinh phải tập trung, có kỹ năng kiểm soát, xử lý. Đây cũng là nội dung phản ảnh rõ các tình huống thường xảy ra trong điều kiện giao thông thực tế tại Việt Nam. Trong khi nội dung xi-nhan chuyển hướng đồng thời quan sát an toàn sẽ góp phần giúp thí sinh nâng cao sự tập trung, chú ý trong thao tác khi chuyển làn, chuyển hướng.

Nếu đề xuất được thông qua, các cơ sở đào tạo, sát hạch cũng sẽ cần đầu tư mở rộng sân bãi, trang thiết bị để đáp ứng cấu trúc sa hình mới ẢNH: HONDA

Như vậy, nếu dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA (Thông tư 12/2025) của Bộ Công an được thông qua, các thí sinh thi bằng lái xe máy trong thời gian tới sẽ phải học, trang bị nhiều kỹ năng nâng cao hơn so với hiện tại. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo, sát hạch cũng sẽ cần đầu tư mở rộng sân bãi, trang thiết bị để đáp ứng cấu trúc sa hình mới. Tuy nhiên điều này cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của người được cấp giấy phép lái xe máy.