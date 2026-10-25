Đề xuất thí điểm UAV giám sát, cứu nạn trên bãi biển Nha Trang

Ngày 25.10, tại hội thảo "Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số, cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại", ông Dương Xuân Trường, Giám đốc Phát triển kinh doanh FPT UAV (Tập đoàn FPT), trình bày tham luận về kinh tế không gian tầm thấp, động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Trong đó, UAV là ứng dụng được ông Trường đề xuất triển khai sớm tại Khánh Hòa.

Ông Dương Xuân Trường, Giám đốc Phát triển kinh doanh FPT UAV (Tập đoàn FPT), trình bày tham luận

Cụ thể, FPT UAV đề xuất tỉnh thí điểm 3 tháng dùng UAV giám sát, cứu nạn. Phạm vi thí điểm là khoảng 10 km bãi biển trung tâm Nha Trang và các vùng nước có rủi ro cao, kết hợp với một sự kiện lớn. Đây là giai đoạn đầu trong lộ trình 3 giai đoạn, nhằm lập số liệu nền về thời gian phản ứng, độ phủ giám sát, số sự việc, từ đó đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.

Theo ông Trường, bãi biển dài, điểm tắm tự phát rải rác, ban đêm gần như không có giám sát. Khi có sự cố, việc báo tin, điều động và tìm kiếm kéo dài, làm mất thời gian vàng cứu nạn.

Bãi biển trung tâm Nha Trang được đề xuất thí điểm 3 tháng dùng UAV giám sát, cứu nạn

Theo mô hình đề xuất, UAV xuất phát từ trạm dock tự động, dùng AI nhận diện người gặp nạn hoặc trẻ em ở gần vùng nước nguy hiểm. UAV bay tới trước, xác định tọa độ và phát loa cảnh báo, giúp lực lượng cứu nạn đi thẳng tới hiện trường. Ban đêm, UAV dùng camera ảnh nhiệt.

Các ngành du lịch, tài nguyên và quản lý đô thị được giao nghiên cứu ứng dụng UAV vào quản lý tài nguyên, giám sát trật tự xây dựng biển đảo và quảng bá du lịch.