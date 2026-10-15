Đề xuất tình trạng hôn nhân trên VNeID thay thế cho bản giấy

Nội dung trên được Bộ Tư pháp đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch, dự kiến có hiệu lực kể từ 1.3.2027.

Theo đó, trường hợp có yêu cầu cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, người dân thực hiện thủ tục tại UBND cấp xã, nộp tờ khai theo mẫu quy định.

Nếu đã ly hôn hoặc vợ, chồng đã chết, người dân có trách nhiệm cung cấp thông tin về bản án, quyết định ly hôn hoặc giấy chứng tử.

Thông tin về tình trạng hôn nhân được tích hợp trên VNeID ẢNH: PHÚC BÌNH

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu hợp lệ, người thực hiện công tác hộ tịch tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu để cấp văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nếu không tra cứu được do chưa có thông tin hoặc thông tin không thống nhất thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với các UBND cấp xã nơi đã cư trú và cơ quan công an để xác minh.

Trường hợp người dân đã ly hôn tại tòa án nhưng không cung cấp được bản án, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu, tòa án cũng không lưu trữ bản án đó, thì được làm văn bản cam đoan (kèm theo ý kiến của vợ, chồng cũ).

Thời hạn giải quyết việc cấp xác nhận tình trạng hôn nhân là 24 giờ, nếu cần xác minh thì thời hạn kéo dài không quá 5 ngày làm việc.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nội dung mới so với hiện hành, đó là thông tin về tình trạng hôn nhân được tích hợp trên VneID sẽ có giá trị như văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

"Người dân có thể sử dụng thông tin này để thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần yêu cầu cấp văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân", Bộ Tư pháp cho hay.

4 bước xác nhận tình trạng hôn nhân trên VNeID

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai tính năng xác nhận và tích hợp thông tin tình trạng hôn nhân ngay trên ứng dụng VNeID. Thông tin được kết nối, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Các bước thực hiện xác nhận tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID như sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và đăng nhập nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nếu tài khoản chưa định danh mức độ 2, công dân thực hiện thủ tục làm định danh điện tử mức 2 trực tiếp tại cơ quan công an.

Bước 2: Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Thông tin chờ xác nhận tích hợp", nhập mã passcode, tiếp tục chọn "Tình trạng hôn nhân" để kiểm tra thông tin hiển thị.

Bước 3: Kiểm tra thông tin hiển thị và thực hiện xác nhận. Trường hợp thông tin chính xác, chọn "Xác nhận tích hợp" để hoàn tất. Trường hợp thông tin chưa hiển thị hoặc không chính xác, chọn "Không tích hợp" và công dân liên hệ công an cấp xã hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Bước 4: Sau khi được xác thực thành công, thông tin hôn nhân sẽ được hiển thị trong "Ví giấy tờ", công dân có thể sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân trực tiếp trên ứng dụng VNeID khi thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.