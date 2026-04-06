Đề xuất xây cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo diện cấp bách, phải làm ngay

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 12.6.2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, bổ sung tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TP.HCM đang cấp bách hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành ẢNH: T.N

Tuyến dài gần 43 km, điểm đầu giao với đường Vành Đai 4 TP.HCM và ĐT.991, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu). Quy mô dự án là cao tốc đô thị tối thiểu 6 làn xe (đầu tư giai đoạn 2025 - 2030).

Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm hiện đã hoàn thành đề xuất chủ trương dự án, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư ước khoảng 51.000 tỉ đồng. Các sở, ban ngành đang tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng đánh giá: Trước sáp nhập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định việc kết nối giao thông giữa cụm khu du lịch biển quốc gia Long Hải - Phước Hải và Hồ Tràm - Bình Châu với Cảng Long Thành là ưu tiên hàng đầu. Tại nhiều buổi làm việc với tỉnh, lãnh đạo Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo sớm bổ sung quy hoạch để đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị này.

Bối cảnh hiện nay, Cảng Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. Việc kết nối sân bay Long Thành với các cực tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu.

Trong buổi thăm, làm việc tại sân bay Long Thành cuối năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định: Cảng Long Thành chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi liên kết giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics được tổ chức đồng bộ; đồng thời chỉ đạo cần bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TP.HCM với Đồng Nai cũng như các dự án kết nối hạ tầng chiến lược phục vụ sân bay Long Thành.

Mặt khác, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị, việc đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ khung là rất bức thiết, cần đi trước một bước. Dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong các công trình trọng điểm của thành phố và thời gian hoàn thành yêu cầu vào năm 2027. Tuy nhiên, đến nay để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu là khó đáp ứng.

Do đó, Sở đánh giá việc đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng Long Thành giúp kết nối các dự án trọng điểm và đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả sân bay mới là rất cần thiết và cấp bách.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương triển khai dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - cảng hàng không quốc tế Long Thành với tính chất “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay”.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông tin dự kiến động thổ công trình này vào 30.4.