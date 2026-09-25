Đề xuất xây cơ sở giết mổ tập trung rộng 5 ha ở ngoại thành Hà Nội

Trước đề nghị nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội cho biết trên cơ sở rà soát hiện trạng hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn, UBND xã Trần Phú đã ban hành Báo cáo số 371 về việc rà soát, đề xuất phương án bố trí cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn xã.

Xã Trần Phú đã đề xuất vị trí xây khu giết mổ gia súc tập trung ẢNH: HOÀNG PHAN

Theo đó, UBND xã đề xuất vị trí thực hiện dự án khu giết mổ gia súc tập trung tại khu vực Đồng Sờ với diện tích khoảng 5 ha. Khu vực này có điều kiện thuận lợi về quỹ đất, khả năng kết nối giao thông và phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của địa phương.

Căn cứ đề xuất của UBND xã Trần Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác liên ngành tiến hành rà soát thực địa, tổng hợp, báo cáo và đề nghị UBND Thành phố xem xét, bổ sung vị trí nêu trên vào Mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung của thành phố.

Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, các cơ quan liên quan sẽ triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và các quy định có liên quan.

Liên quan công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm theo định hướng tập trung, thời gian vừa qua, tại Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng. Hồi cuối tháng 10.2025, hoạt động giết mổ tại Hà Nội đối mặt với bài toán khó khi có tới 95% cơ sở thuộc dạng nhỏ lẻ, thủ công (666/701 cơ sở).

Để giải quyết tận gốc vấn đề, UBND thành phố đã xác định phải tổ chức lại toàn bộ hoạt động giết mổ theo hướng tập trung. Đến ngày 9.9, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu quan trọng: chấm dứt toàn bộ hoạt động của các hộ giết mổ nhỏ lẻ. Hiện có 71 cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời đang hoạt động ổn định.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.