Đề xuất xây dựng tổ hợp y tế kỹ thuật cao 1.500 tỉ đồng ở Quảng Nam

Chiều 22.11, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa về đề xuất của doanh nghiệp này xây dựng Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa trên địa bàn tỉnh.

Ông Đinh Triệu Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa cho biết nếu được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương, Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa sẽ xây dựng tại xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) trên phần diện tích khoảng 20 ha với quy mô 500 giường bệnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Phối cảnh Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mục tiêu dự án là xây dựng tổ hợp y tế hiện đại có tầm định hướng phát triển trong tương lai như xây dựng một tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công viên dược liệu Eco-Health, viện đào tạo chuyên ngành y tế và không gian sống chăm sóc sức khỏe chất lượng, hoàn thiện.

Theo ông Đinh Triệu Lâm, hiện nay tại Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng như các tỉnh miền Trung, nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tăng. Nhưng hiện nay thiếu bệnh viện có sử dụng kỹ thuật cao khiến nhiều người dân phải di chuyển xa về Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng, TP.HCM để khám bệnh, tầm soát, điều trị... Do đó, ông Lâm cho rằng việc xây dựng Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa là cần thiết.

"Tôi tin cơ sở hạ tầng y tế này sẽ tạo ra sự phát triển đột phá về mặt chuyên môn công nghệ cao và dịch vụ cao cấp tại TP.Tam Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sức khỏe của người dân trên địa bàn Quảng Nam và khu vực", ông Lâm khẳng định.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận định dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa nếu được xây dựng sẽ rất cần thiết với người dân tỉnh Quảng Nam cũng như khu vực lân cận. Vì vậy, UBND tỉnh cho phép chủ trương nghiên cứu đề xuất để đầu tư dự án này.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì làm việc với Công ty CP Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Hiện nay, Quảng Nam chưa có bệnh viện nào về chuyên khoa phát triển xứng tầm nên dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa được xây dựng sẽ rất phù hợp, góp phần lớn chăm sóc sức khỏe cho người dân", ông Dũng nói.

Để dự án đi vào thực tiễn, ông Dũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với TP.Tam Kỳ nghiên cứu về đề xuất này, trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp theo chủ trương chung của tỉnh.

"Tỉnh Quảng Nam sẽ luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; mọi khó khăn sẽ cùng nhau tháo gỡ với quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Chúng ta phải có sự phối hợp nhịp nhàng để thực hiện dự án này. Nếu dự án thành công sẽ có ý nghĩa rất lớn, người dân Quảng Nam sẽ hưởng lợi lớn từ dự án này", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.