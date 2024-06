Dear, Klairs ra mắt tinh chất dưỡng sáng phiên bản Vitamin C cải tiến

Tinh chất trẻ hóa da Freshly Juiced Vitamin Charging Serum

Tinh chất Vitamin C là một phần quan trọng trong chu trình dưỡng da hằng ngày. Vừa qua, thương hiệu lành tính Dear, Klairs chính thức giới thiệu tinh chất Freshly Juiced Vitamin Charging Serum với 10% Axit 3-O-Ethyl Ascorbic - dẫn xuất Vitamin C thế hệ mới, cho hiệu quả cao và có thể khắc phục hạn chế của Vitamin C trên thị trường. Freshly Juiced Vitamin Charging Serum là giải pháp cho làn da xỉn màu, không đều màu, thâm nám, khô sạm, nhiều nếp nhăn hoặc thiếu sức sống.

Phiên bản Vitamin C thế hệ mới của thương hiệu chăm sóc da lành tính Dear, Klairs

Axit 3-O-Ethyl Ascorbic là hoạt chất lý tưởng có thể khắc phục hạn chế của Vitamin C tinh khiết. Axit 3-O-Ethyl Ascorbic có tính ổn định cao, nên quá trình oxy hóa diễn ra chậm hơn khi tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt độ. Đồng thời, dẫn xuất Vitamin C thế hệ mới có ưu điểm hòa tan tốt trong dầu và nước, điều này giúp tinh chất thẩm thấu nhanh và không để lại dư lượng dầu trên bề mặt da.

Hiệu quả tương tự Vitamin C tinh khiết, Axit 3-O-Ethyl Ascorbic có khả năng ức chế sự hình thành melanin - nguyên nhân của vấn đề da tối màu, đốm nâu, tàn nhang, sạm nám và thâm mụn. Hoạt chất rất cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp collagen, điều này không chỉ dưỡng ẩm tự nhiên mà còn tăng chức năng của hàng rào bảo vệ da, giúp da đàn hồi hơn và căng bóng hơn.

Hiệu quả cao và có thể khắc phục hạn chế của Vitamin C trên thị trường

Trong quá trình nghiên cứu công thức trẻ hóa cải tiến Freshly Juiced Vitamin Charging Serum, Dear, Klairs cân nhắc dùng Axit 3-O-Ethyl Ascorbic ở nồng độ 10%, đảm bảo tiêu chí hiệu quả và an toàn với chu trình chăm sóc da hằng ngày. Hơn nữa, thương hiệu còn kết hợp Axit 3-O-Ethyl Ascorbic với những hoạt chất sáng giá để tăng hiệu quả trẻ hóa da.

Niacinamide tăng khả năng chống oxy hóa, tăng hiệu quả dưỡng sáng, đều màu da và cải thiện nếp nhăn.

Vitamin E hỗ trợ Axit 3-O-Ethyl Ascorbic phát huy tối đa công dụng dưỡng sáng da.

Vitamin B5 tăng khả năng ổn định độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ chữa lành các vùng da bị tổn thương do UV.

Madacassoside (chiết xuất rau má) có khả năng kháng viêm và hỗ trợ làm dịu da nhạy cảm.

Hiệu quả dưỡng sáng và đều màu da vượt trội

Tinh chất Freshly Juiced Vitamin Charging Serum là phiên bản nâng cấp của tinh chất Best-seller dưỡng sáng da nhạy cảm Freshly Juiced Vitamin Drop. Trước khi ra mắt, Freshly Juiced Vitamin Charging Serum đã vượt qua các thử nghiệm lâm sàng với kết quả cải thiện tông màu (độ sáng, độ vàng, độ đồng đều), cải thiện sắc tố da (thâm, nám, tàn nhang), cải thiện mật độ da (độ săn chắc, căng mịn),... Tinh chất được khuyên dùng với mọi làn da, ngay cả da nhạy cảm.