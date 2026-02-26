DeepSeek V4 và nguy cơ tái diễn kịch bản 'đỏ lửa' trên Nasdaq

Theo CNBC, chỉ số Nasdaq có thể phải đối mặt với cú sốc lớn nhất khi DeepSeek V4 được phát hành. Vào năm ngoái, khi DeepSeek V3 ra mắt, Nasdaq đã giảm 3% và Nvidia ghi nhận khoản lỗ lên tới 600 tỉ USD. Lần này, các công ty khác cũng có thể trải qua sự sụt giảm tương tự. Nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về hàng triệu USD mà họ đã đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ trong bối cảnh một công ty Trung Quốc cung cấp mô hình rẻ và tinh vi hơn.

Giới công nghệ Mỹ đang 'nín thở' chờ hành động sắp tới của DeepSeek ẢNH: REUTERS

Giới phân tích cho rằng, DeepSeek sẽ cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp AI (trí tuệ nhân tạo) như Anthropic và OpenAI. Tuy nhiên, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn do các khoản đầu tư khổng lồ từ Microsoft, Meta và Google - những nhà đầu tư lớn vốn có nguy cơ mất nhiều nhất trong thời gian ngắn.

DeepSeek V4 tiếp tục là khoản đầu tư giá rẻ?

DeepSeek V3 được báo cáo có tổng chi phí sản xuất ít nhất 6 triệu USD và sử dụng chip Nvidia có công suất thấp hơn. Mặc dù khoản đầu tư vào DeepSeek V4 có thể nhiều hơn, con số chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều so với các công ty AI lớn khác. Đây là lý do khiến nhiều công ty lo ngại động thái tiếp theo của DeepSeek.

Theo giới phân tích, để tránh bị tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc, khoản đầu tư mà các công ty công nghệ lớn tại Mỹ dự kiến chi ra trong năm 2026 có thể lên đến 650 tỉ USD. Nhưng dựa vào phản ứng của thị trường chứng khoán đối với sự ra mắt của DeepSeek V3, Phố Wall đang dự báo một cuộc khủng hoảng kinh tế tiềm tàng có thể sớm xảy ra. Sự lo lắng này chỉ ra rằng, Trung Quốc đã trở thành một lựa chọn đầu tư giá trị, mặc dù họ không cần những khoản tiền khổng lồ như ở Mỹ.

Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào sự xuất hiện của mô hình mới từ DeepSeek để đánh giá khả năng hoạt động cũng như sức cạnh tranh với các ông lớn. Nếu thị trường lặp lại những gì đã xảy ra một năm trước, hậu quả có thể nghiêm trọng. Các công ty công nghệ sẽ phải học cách tinh chỉnh mô hình của mình với ít nguồn lực hơn, đặc biệt là về tài chính.