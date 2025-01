Dell thay đổi chiến lược với dòng sản phẩm mới

Thay vì sử dụng các nhãn hiệu quen thuộc như XPS, Inspiron và Latitude, công ty giờ đây sẽ chỉ gọi các sản phẩm của mình là Dell, kèm theo các hậu tố để chỉ rõ đối tượng và mục đích sử dụng. Điều này nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm chiếc máy tính Dell phù hợp với nhu cầu của họ.

Dell muốn đơn giản hóa tên gọi để mọi người dễ lựa chọn ẢNH: DELL

Tại sự kiện CES 2025 (Mỹ), Dell đã giới thiệu 3 dòng sản phẩm chính: Dell, Dell Pro và Dell Pro Max. Quy ước đặt tên mới này gợi nhớ đến các mẫu iPhone với các phiên bản cơ bản, Pro và Pro Max. Các sản phẩm Dell Pro và Pro Max sẽ có thêm các hậu tố như Plus và Premium, ví dụ như Dell Pro 14 Premium. Trong khi dòng cơ bản hướng đến người dùng cá nhân cho công việc và giải trí hằng ngày, các dòng Pro và Pro Max lại tập trung vào nhu cầu doanh nghiệp.

Cụ thể, các sản phẩm trước đây như Inspiron, Inspiron Plus và XPS giờ đây được đổi tên thành Dell, Dell Plus và Dell Premium. Đối với phân khúc doanh nghiệp, Latitude và Precision đã trở thành Dell Pro và Dell Pro Max, với các phiên bản cơ bản, Plus và Premium. Mặc dù sự thay đổi này có thể gây nhầm lẫn cho những người đã quen với các thương hiệu cũ nhưng Dell hy vọng việc đơn giản hóa tên gọi sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm sản phẩm.

Dell muốn 'toàn tâm toàn ý' cho PC AI

Dell cũng không ngần ngại khi gọi những chiếc máy tính mới này là PC AI. Dòng sản phẩm mới sẽ được trang bị các tùy chọn chip xử lý Intel Meteor Lake, AMD Ryzen và Snapdragon X, tất cả đều tích hợp NPU cho các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm chung của các máy tính mới được Dell gọi là PC AI ẢNH: DELL

Mặc dù AI chưa thực sự cách mạng hóa ngành công nghiệp máy tính nhưng các sản phẩm này hứa hẹn sẽ có thời lượng pin ấn tượng, tương tự như những gì đã thấy ở các mẫu máy tính xách tay như HP OmniBook X và Dell XPS 13.

Các dòng sản phẩm Dell, Dell Plus và Dell Premium được thiết kế cho người tiêu dùng phổ thông, những người cần một chiếc máy tính xách tay đáng tin cậy cho công việc, học tập và giải trí. Dù là sản phẩm kế thừa của dòng Inspiron, Dell và Dell Plus có thiết kế hiện đại và bắt mắt hơn so với các phiên bản trước. Tuy nhiên, Dell Premium vẫn giữ thiết kế tương tự như Dell XPS của năm ngoái, không có bàn di chuột và hàng phím chức năng vật lý.

Hiện tại, giá thành và ngày bán chính thức cho các mẫu máy tính mới của Dell vẫn chưa được công bố, nhưng thông tin này có thể sớm được đưa ra.