Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương

Tối 24.9, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết), Sở VH-TT-DL Lâm Đồng phối hợp UBND các xã, phường phía đông Lâm Đồng tổ chức đêm hội trung thu cho học sinh.

Đây là lần đầu tiên đêm hội trung thu được tổ chức với quy mô liên xã, phường sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.

Điểm đặc biệt của đêm hội năm nay là những chiếc đèn lồng lớn mang đậm sắc thái văn hóa của từng vùng đất ven biển. Không chỉ đơn thuần là những chiếc đèn trung thu, mỗi mô hình còn kể một câu chuyện về địa phương, về biển và đời sống của người dân.

Các phường thuộc khu vực Phan Thiết cũ như phường Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng, Mũi Né, Tiến Thành và xã Tuyên Quang cùng tham gia. Ngoài ra còn có nhiều xã, phường ở xa như Bắc Bình, Hòa Thắng, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Hàm Tân...

Đèn trung thu mang dáng hình chiếc thuyền cá của xã ven biển Phan Rí Cửa ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi phường thuộc Phan Thiết cũ thực hiện 2 đèn lồng lớn và 160 đèn lồng nhỏ; các xã ở xa thực hiện 1 đèn lồng lớn và 80 đèn lồng nhỏ dành cho học sinh.

Đáng chú ý, những mô hình đèn lớn được các địa phương lựa chọn từ chính những hình ảnh quen thuộc của vùng đất mình. Đèn lồng của phường Mũi Né mang hình dáng sân bay Phan Thiết, đi cùng những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, gợi nhắc rõ nét đời sống biển của vùng đất du lịch này.

Đèn lồng của phường Phan Thiết mô phỏng tháp nước - một biểu tượng văn hóa lâu đời bên sông Cà Ty. Trong khi đó, đèn của phường Bình Thuận tái hiện hình ảnh mang gươm cho thần Kim Quy. Các xã Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm đưa hình trái thanh long vào đèn lồng, giới thiệu sản vật đặc trưng của vùng đất từng được biết đến là thủ phủ thanh long.

Khoảng 17 giờ, toàn bộ đèn lồng được tập kết tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Khoảng 17 giờ 30, một trận mưa bất ngờ khiến nhiều học sinh bị ướt, nhưng khoảng 18 giờ trời lại quang, mưa tạnh. Đêm hội sau đó tiếp tục trong không khí náo nhiệt của một đêm hội trăng rằm.

Đèn lồng lớn của phường Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Lần lượt, từng đoàn rước đèn của các xã, phường đi qua sân khấu để giới thiệu. Đèn lớn dẫn đầu, phía sau là hàng trăm đèn nhỏ do học sinh cầm trên tay. Dòng người mang theo những chiếc đèn đủ hình thù, màu sắc nối dài trên đường Nguyễn Tất Thành, rẽ vào đường Tôn Đức Thắng rồi vào đường Võ Văn Kiệt, kết thúc tại công viên Võ Văn Kiệt.

Ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn lồng tạo nên một không gian Trung thu rực rỡ, nhưng điều đáng chú ý hơn là trong ánh sáng ấy hiện lên những nét riêng của vùng đất phía đông Lâm Đồng: có biển, có thuyền cá, có sân bay, có sông Cà Ty và những sản vật đặc trưng của vùng đất này.

Con cá là hình ảnh quen thuộc của người dân xứ biển được thể hiện qua hình ảnh đèn trung thu ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đây, lễ hội trung thu của Phan Thiết từng trở thành một lễ hội văn hóa - du lịch lớn, được công nhận là lễ hội trung thu lớn nhất Việt Nam. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức theo quy mô các xã, phường phía đông Lâm Đồng, tạo nên một không gian trung thu mới, rộng hơn và mang đậm sắc thái văn hóa biển.

Dưới đây là những hình ảnh đêm trung thu ven biển phía đông Lâm Đồng với sắc màu rực rỡ.

Đèn lồng mang dáng hình ngọn Hải đăng Kê Gà của xã Tân Thành ẢNH: QUẾ HÀ

Đèn lồng mang dáng hình một con chim của xã Tân Hải ẢNH: QUẾ HÀ

Đèn lồng to của xã Hàm Tân ẢNH: QUẾ HÀ

Đèn lồng của xã Bắc Bình có dáng hình văn hóa Chăm ẢNH: QUẾ HÀ

Đèn lồng của xã Hàm Thuận mang nét văn hóa truyền thống về Tết Trung thu ẢNH: QUẾ HÀ

Đèn lồng của xã Hòa Thắng vừa mang dáng dấp của bàu Ông, bàu Bà vừa có những trụ điện gió vốn được triển khai nhiều ở xã này ẢNH: QUẾ HÀ

Nhìn máy bay và thuyền cá biết đèn lồng của phường Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Đèn của phường Phan Thiết được thiết kế và thi công rất cầu kỳ lạ mắt ẢNH: QUẾ HÀ