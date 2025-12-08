Đếm ngược 10 ngày tới lễ khởi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Mục tiêu dự án là xây dựng tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ nhằm hiện thực hóa chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng cũng như vùng Đông Nam bộ nói chung.

Phối cảnh Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm cuối của tuyến metro kết nối từ trung tâm TP.HCM

Về quy mô, dự án sẽ được xây đường đôi, khổ 1435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Trong giai đoạn 1, công trình sẽ gồm 2 ga - Bến Thành và Cần Giờ, sau đó tăng thêm 4 ga ở giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Dự án có 1 depot và 1 trung tâm OCC đều dự kiến đặt tại xã Cần Giờ. Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26 ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Điểm đầu của dự án đặt tại công viên 23 tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chỉ mất 20,3 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 102.430 tỉ đồng Việt Nam (không bao gồm khoảng 12.784 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm).

Sau quyết định này của UBND TP, dự án sẽ chính thức bắt đầu thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công vào 19.12. hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).



